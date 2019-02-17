كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا تتجه الشركات الناشئة إلى الخدمات اللوجستية في الإمارات؟

يستثمر عدد أكبر من الشركات الناشئة في سوق الخدمات اللوجستية بدولة الإمارات لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن الارتفاع السريع لمقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لمتخصصين في الصناعة.

وقال شايلز داش، رئيس Gulf Pinnacle Logistics “إن قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات يكتسب زخماً متزايداً لأن المزيد من الشركات الناشئة تفتح متاجرها وتقدم أحدث الحلول والخدمات، وتتبع الشحنات على أساس الوقت الحقيقي، وتخفض الوقت المستغرق للتسليم، وتسابق باستمرار للحصول على تكنولوجيا أكثر ذكاءً”.

وأضاف داش: “في حين أن الإمارات لديها مزيج من مشغلي الخدمات اللوجستية التقليديين والشركات الناشئة، فإن اللاعبين الجدد يتمتعون بميزة التفوق على نظرائهم التقليديين من خلال أحدث التقنيات التي توفر الشفافية بنقرة زر واحدة”.

جي بي إل هي شركة مقرها دبي حصلت على حصة 60 في المائة في خدمات سينغ إكسبريس في عام 2017 كجزء من خطتها الاستثمارية البالغة 325 مليون دولار (1.2 مليار درهم). ومنذ الاستحواذ، استثمرت GPL بكثافة في تعزيز البنية التحتية لشركة Century Express وفازت بعقود مع كبار مشغلي ومؤسسات التجارة الإلكترونية، بحسب خليج تايمز.

وقال داش “لقد كان التسليم والنقل ثالث صناعة تستثمر بنشاط في عام 2018، والشركات الناشئة في قطاع الخدمات اللوجستية هي أكثر إبداعًا مقارنة باللاعبين القدامى في الصناعة وهذا هو السبب في جذبهم المزيد من المستثمرين”.

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وقد ساعد اعتماد التكنولوجيا، وفقا للخبراء الشركات على جلب المشترين والبائعين إلى منصة واحدة بعمليات أكثر ذكاء مما يخفف من عملية مرهقة لتحديد مواقع المركبات والأساطيل ونقاط التسليم.

وأدى ازدهار الإنترنت في الإمارات إلى تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين. فعلى سبيل المثال، شهدت خدمات توصيل الأغذية نمواً يفوق 100 في المائة. ومع ذلك، كان أحد أكبر التحديات هو تسليم البضائع على الفور بمجرد النقر على الماوس. ويرى قطاع اللوجستيات أن الشركات تتنافس على التسليم في غضون ساعات وفي نفس اليوم داخل الإمارات.

وقال نجيب كبير، الشريك والعضو المنتدب لشركة Century Express Courier Services: “إن خدمة التوصيل القوية الأخيرة هي المفتاح لدعم ازدهار التجارة الإلكترونية، وقد استعصى ذلك حتى الآن على العديد من تجار التجزئة”.

وأضاف “لا يتعلق الأمر فقط ببيع منتجات التجزئة للعملاء، حيث أن هناك طلبًا متزايدًا على الخدمات اللوجستية العكسية حيث يقدم المزيد من تجار التجزئة خدمات عودة مجانية. وسيستمر هذا الاتجاه في تغذية صناعة التجارة الإلكترونية المزدهرة في الإمارات”.