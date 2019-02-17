260 صفحة توثق أنشطة حاكم الفجيرة خلال 2018

الفجيرة (الاتحاد)

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، الكتاب السنوي «صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2018»، والذي يعد مرجعاً توثيقياً شاملاً يعرض أبرز أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مدار العام 2018.

ويوثق الكتاب الذي جاء في 260 صفحة موزعة على 15 فصلاً، أهم النشاطات والفعاليات التي شارك فيها صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات، وفي مقدمتها الحدث الرئيس للإمارة في العام 2018 والمتمثل بافتتاح العرض العسكري «حصن الاتحاد 4» الذي نظمته القوات المسلحة الإماراتية على كورنيش الفجيرة، برعاية سموه، أمام حشد جماهيري كبير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

وتعرف الحضور خلال العرض العسكري إلى الإمكانات التي تمتلكها القوات المسلحة، وقدراتها القتالية الرفيعة في مكافحة الإرهاب، والتصدي لشتى المخاطر والتهديدات، وما يتحلى به أفرادها من كفاءة واقتدار في تنفيذ جميع المهام المنوطة بهم بكل شجاعة وتفانٍ وخبرات ميدانية، مع تنسيق عالٍ وتعاون تام بين الوحدات المشاركة كافة.

كما يوثق الكتاب مشاركة صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات، في تدشين «صرح زايد المؤسس» على كورنيش أبوظبي تخليداً لذكرى الأب المؤسس لدولة الإمارات.

ويسلط «صرح زايد المؤسس» الضوء على الغرس الطيب الذي زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس المواطنين والمقيمين، والرؤية القيادية الفذة التي كان يتمتع بها كما يحتفي بالأثر الإيجابي الكبير للمغفور له الأب المؤسس على مستوى الدولة والعالم.

ويعرض الكتاب ضمن فصل «قادة الوطن» حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات، مراسم الاحتفال بيوم الشهيد في واحة الكرامة، والاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47، ومشاركة سموه في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد مع إخوانه حكام الإمارات.

كما يوثق الكتاب مشاركة صاحب السمو حاكم الفجيرة مع حكام الإمارات وعدد من الشيوخ الأفراح والأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض الكتاب احتفال إمارة الفجيرة بيوم العلم.

ويستعرض الكتاب أهم الكلمات التي وجهها صاحب السمو حاكم الفجيرة والتي تضمنت كلمة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمناً خطط عمله الطموحة في بناء الدولة. علاوة على توجيه صاحب السمو حاكم الفجيرة كلمة بمناسبة الذكرى 42 لتوحيد القوات المسلحة التي توافق السادس من شهر مايو من كل عام، وثمن سموه في الكلمة الدور الاستراتيجي الذي تقوم به قواتنا المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار.

كما أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بمناسبة إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة القمر الصناعي «خليفة سات»، أن القمر يشكل أهمية استثنائية في تاريخها، ومرحلة جديدة من مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها الإمارات على الصعد كافة.

ووجّه صاحب السمو حاكم الفجيرة كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد. ويرصد الكتاب أهم المراسيم والقوانين التي أصدرها سموه خلال العام 2018.

كما يستعرض الكتاب قيام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بتدشين عدد من المنشآت الاقتصادية والخدمية في الإمارة، بالإضافة إلى افتتاح سموه عدداً من الفعاليات والمهرجانات.

ويوثق كتاب صاحب السمو حاكم الفجيرة تدشين عدد من المنشآت الرياضية والاقتصادية، ويعرض جولات سموه الاطلاعية والتفقدية في مناطق الإمارة كافة، إلى جانب مشاركاته في عدد من المناسبات العامة.

كما يبرز الكتاب الاتفاقيات التي حظيت برعاية ودعم وحضور سموه خلال عام كامل، ويستعرض الكتاب مشاركة سموه أبناء الفجيرة مناسباتهم الدينية والخاصة، ومشاركة سموه أبناء الفجيرة في أفراحهم وأتراحهم التي حدثت على مدار العام. وتزامن إطلاق الكتاب مع الفيديو السنوي الذي يوثق لهذه الفعاليات بالصوت والصورة أيضاً.