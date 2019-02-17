نائب رئيس أوغندا يفتتح مركز الشيخة شمسة بنت زايد في كمبالا

كمبالا (وام) افتتح إدوارد كيوانوكا سيكاندي، نائب رئيس جمهورية أوغندا، وعبدالرحيم عبيد سعيد الفلاحي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة بكمبالا، المركز المتكامل لسمو الشيخة شمسة بنت زايد بن سلطان آل نهيان بقرية لويمودي في منطقة بوكوتو الوسطى بمحافظة ماساكا. حضر الحفل، أصحاب المعالي الوزراء ونواب البرلمان ورؤساء المحافظات وسماحة نائب مفتي جمهورية أوغندا وكبار المسؤولين في الدوائر الحكومية، وأهالي المنطقة.

ويتكون المركز من مسجد ومدرسة ومستوصف ومشغل للخياطة مع حفر بئر ارتوازية بدعم من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وافتتاح مشروع تنمية الأسر الفقيرة ودعم المهن الحرفية (تربية الدواجن، النجارة والزراعة). وألقى عبدالرحيم عبيد الفلاحي كلمةً نقل خلالها تحيات حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حكومة وشعب جمهورية أوغندا، موضحاً أن المشروع هدية لشعب جمهورية أوغندا، وذلك في إطار اهتمام سمو الشيخة شمسة بنت زايد بن سلطان آل نهيان بتخفيف معاناة المحتاجين بتوفير الخدمات الضرورية والأساسية لهم.

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