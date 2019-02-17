«موانئ دبي»: زيادة إمدادات المياه في أرض الصومال

دبي (الاتحاد)

افتتحت «موانئ دبي العالمية»، مؤخراً مركزاً جديداً لتوزيع المياه في بربرة في جمهورية أرض الصومال بهدف زيادة إمدادات المياه بنسبة 60.

جاءت هذه المبادرة الجديدة في إطار المشروع الذي أطلقته موانئ دبي العالمية في جمهورية أرض الصومال عام 2018 لتخفيف معاناة الشعب من جراء الجفاف. وتبلغ تكلفة المشروع مليون دولار أميركي، ويتضمن حفر أربع آبار مياه، وبناء بركتين ضحلتين وحوضي مياه، وخزان إسمنتي، بالإضافة إلى خط أنابيب بطول 7 كلم متصل بشبكة إمداد المياه الرئيسة.

وقد تم بالفعل تسليم ثلاث آبار إلى بلدية بربرة، في حين تم تخصيص البئر الرابعة وبركتين ضحلتين لتوفير مياه الشرب المجانية للسكان المحليين ومواشيهم، علاوة على ذلك، يشمل المشروع الذي يعمل بنظام الطاقة الشمسية الهجينة ومولد رئيس بناء مسجد بالقرب من مركز توزيع المياه.

يهدف هذا المشروع إلى تخفيف حدة النقص في المياه في بربرة وتوفير مياه الشرب النظيفة للسكان المحليين والمجتمعات الريفية في المنطقة ويعد جزءاً من استراتيجية «موانئ دبي العالمية» للتنمية المستدامة في أرض الصومال، خاصة في ضور التوقعات لتزايد الحاجة إلى المياه مع النمو المتوقع كنتيجة لاستثمارات «موانئ دبي العالمية» في كلّ من الميناء والمنطقة الاقتصادية الخاصة.

وقد أسهمت موانئ دبي العالمية بتحسين الأداء في ميناء بربرة بنسبة 70 وبزيادة سعة الميناء بنسبة 50 منذ عام 2017 وتزامن هذا مع التركيز على تطوير الكفاءات المحلية من خلال تدريب أكثر من 2700 من سكان أرض الصومال في عام 2018 وإلحاقهم بدورات تدريبية داخلية وخارجية تعزز من مهاراتهم وترتقي بأدائهم.

وفي معرض تعليقه على افتتاح المركز الجديد، قال سهيل البنا، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس هذا المشروع الحيوي التزامنا بتطوير المجتمعات التي نعمل ونتواجد فيها في مختلف المناطق حول العالم، انطلاقاً من إيماننا بأهمية التنمية المستدامة على الصعد كافة. إننا على ثقة بالأثر الإيجابي لهذا المشروع العام على حياة الناس ليس في أرض الصومال وحسب، بل أيضاً في المنطقة ككل، ونتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع المحلي في أرض الصومال لتحسين جودة الحياة من خلال مشاريع البنية التحتية الرئيسة ومبادرات الاستدامة».

وتشمل مبادرات «موانئ دبي العالمية» في أرض الصومال تقديم الدعم والتمويل لإحدى عشرة مدرسة وأكاديمية للعلوم البحرية ومستشفيين وعيادة. كما قدمت «موانئ دبي العالمية» 4.5 مليون ليتر من المياه إلى اللجنة المعنية بملف الجفاف في بربرة في عام 2017 لدعم نحو 15000 أسرة.