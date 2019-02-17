290 ضحية استقبلتها «مراكز إيواء» منذ إنشائها

أبوظبي (وام)

أكدت سارة شهيل، المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، أن عدد الضحايا من كلا الجنسين ممن استقبلهم المركز من العام 2009 إلى العام الحالي وصل إلى أكثر من 290 ضحية، وأن عدد الذين تم إيواؤهم في المركز في عام 2018 بلغ 27 ضحية «15 من الذكور و8 من الإناث و4 أطفال»، تم تحويلهم عن طريق قنوات محددة وهي جهات إنفاذ القانون والمراكز الاجتماعية ودور العبادة والسفارات والمستشفيات، وعن طريق الخط الساخن، إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمراكز. وقالت: إن الضحايا من النساء يمثلن مختلف الجنسيات، وتراوحت مدة بقائهن بالمراكز بين شهر وستة أشهر بناء على عوامل عدة، أهمها ارتباطهن بالقضايا الأمنية المتعلقة بمصيرهن، وكذلك تيسير سبل المغادرة والعودة إلى بلدانهن.

وأشارت إلى وجود مركزين لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي، مركز لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال، ومركز ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور. وأوضحت أن الهدف من إنشاء المراكز يعد جزءاً من خطة دولة الإمارات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تعمل المراكز على توفير مأوى آمن ومؤقت لضحايا الاتجار بالبشر، واحترام إنسانيتهم من خلال تقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية، إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والترحيل الطوعي.