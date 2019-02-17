273 نزيلاً بالمؤسسات العقابية يشاركون بـ«رأس الخيمة للقرآن»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة مسابقة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع مختلف إدارات المؤسسات العقابية بالدولة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وقال أحمد سبيعان أمين عام الجائزة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، إن اختبارات النزلاء التي خصصتها الجائزة لهذه الفئة تهدف إلى استغلال أوقات النزلاء في حفظ كتاب الله خلال فترة محكوميتهم، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله والذي من شأنه أن يسهم في تقويم سلوكياتهم وتنشئتهم على التسامح والأخلاقيات الحميدة، وإتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع للمشاركة في مسابقاتها القرآنية.

وأوضح أن 273 نزيلاً ونزيلة شاركوا في فعاليات الجائزة هذا العام من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في أبوظبي ودبي، ورأس الخيمة، والعين، وذلك بعد توسيع المشاركة في الجائزة.

وبين أن المشاركين في هذه المسابقة يتنافسون في فرعين وهما حفظ جزأين وجزء واحد من القرآن الكريم، حيث خصصت جوائز نقدية للمتسابقين. وأضاف: وصل عدد النزلاء والنزيلات المشاركين من المؤسسة العقابية بدبي إلى 191 مشاركاً، بينما شارك من العين 34 نزيلاً و22 من أبوظبي، و26 من رأس الخيمة.