وزير الدفاع الكوري يزور واحة الكرامة

أبوظبي (وام)

زار معالي جونغ كيونغ دو، وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية، واحة الكرامة، أمس، واستعرض الوزير الكوري الذي يزور الدولة حالياً لدى وصوله إلى واحة الكرامة، مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر، رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الوزير الكوري في مختلف أنحاء الواحة، واستمع إلى شرح مفصل عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، دوّن معاليه كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، وتم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته ومنجزاته.