190 ألف مستفيد من تخفيض المخالفات المرورية برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، خلال «جلسة حوار» مع الصحافيين، بمكتبه بمقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إن 190 ألف سائق استفادوا من مبادرة تخفيض قيمة المخالفات المرورية التي انطلقت في 31 ديسمبر 2015، لافتاً إلى أن حصيلة المخالفات المرورية التي غطتها المبادرة بلغت 600 ألف مخالفة.

وأكد أن مبادرة تخفيض قيمة المخالفات شمولية، تغطي جميع أصناف المركبات، الخاصة والعائدة للدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، وسيارات الأجرة والشاحنات ومركبات النقل المتوسط والحافلات العامة والسيارات السياحية وغيرها، وتستفيد منها المركبات المسجلة في جميع الإمارات، موضحاً أن شرطة رأس الخيمة تواصل مبادرتها في «عام التسامح» تجسيداً لقيم التسامح.

وأشار إلى أن مبادرة التخفيض أسفرت عن تراجع عدد الحوادث على طرق رأس الخيمة، من 120 حادثاً في المتوسط يومياً، إلى 40 فقط، وسجل مؤشر الوفيات تراجعاً خلال 2018، وبلغ مؤشر «الحوادث البالغة» معدلاً أقل من المستهدف الذي حددته وزارة الداخلية.

ولفت إلى استمرارية المبادرة، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة تهدف لمساعدة السائقين وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق، وتعفي المبادرة حالياً صاحب المخالفة من 50% من قيمتها في حال سددها خلال أول 50 يوماً من ارتكابها، ومن 30% من قيمتها عند التسديد خلال 80 يوماً.

وأوضح أن تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الناس هو الهدف الأول للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن نظام تخفيض المخالفات في طرق رأس الخيمة يخضع لـ«الأتمتة» بالكامل، ومتوافر في نظام وزارة الداخلية، ويمكن التسديد من أي إمارة، ويتيح تسديد المخالفات عبر «الخدمات الذكية».