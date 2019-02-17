«مبادلة» و«السعودية العسكرية» تتعاونان في الصناعات المتقدمة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة مبادلة للاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في الصناعات المتقدمة. وتسعى الشركتان لوضع الأسس اللازمة لتوسيع منصة صناعة الطيران والصناعات الدفاعية في منطقة الخليج العربي، ودعم التطوير المثمر للقطاعين في كلا البلدين.

وحددت المذكرة الإطار الاستراتيجي للاستثمار المشترك والتعاون طويل المدى في البحث والتطوير والتصنيع والإصلاح والصيانة والعمرة والهندسة، استكمالاً لخطط التحول الصناعي الطموحة التي تبنتها المملكة العربية السعودية وأبوظبي، بما في ذلك استراتيجيات التطوير والنمو عبر سلسلة القيمة لقطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية.

ويستند هذا التعاون الاستراتيجي إلى شراكة طويلة المدى، تستفيد من خبرة مبادلة التي تمتد 10 سنوات في تطوير نظام بيئي متكامل لقطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية المتمثلة في شركة «ستراتا» للتصنيع وشركة الحلول والخدمات التوربينية وشركة الإمارات للصناعات الدفاعية، لتعزيز التعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولتسريع خططها الصناعية التنموية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران والدفاع في شركة مبادلة للاستثمار «يمثل هذا التعاون في قطاع الصناعات المتقدمة لحظة تاريخية بالنسبة إلى صناعة الطيران والصناعات الدفاعية العالمية، إذ يضع استراتيجية للشراكة الصناعية بين الإمارات والسعودية. ولقد حددنا من خلال مذكرة التفاهم بيننا عدداً من مجالات التعاون التي تشمل البحث والتطوير والتصنيع والإصلاح والصيانة والعمرة، مستفيدين من الخبرة العميقة للشركات الصناعية الإماراتية في تعزيز الشراكات الدولية وإنشاء نظام بيئي إقليمي لقطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية. وسنتمكن عبر هذا التعاون من توظيف مواردنا واستثماراتنا وكوادرنا الوطنية المؤهلة والقيمة التنافسية الشاملة لعملائنا وشركائنا، وذلك من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتحقيق التكامل والتميز الصناعي».

من جانبه، قال الدكتور أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية «يمثل التعاون مع شركة مبادلة للاستثمار شراكة استراتيجية وثيقة بين شركتين رائدتين على الصعيد الإقليمي، وستعمل على تعزيز قطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية في المنطقة لدعم جهود الحكومة السعودية الرامية إلى توطين 50% على الأقل من إنفاق المملكة العسكري بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030. وسيعمل هذا التعاون على تمكين الشركة السعودية للصناعات العسكرية من مواصلة دعمها لنمو منظومة قطاعي صناعة الطيران والصناعات الدفاعية في المملكة من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا بين عملاقين في هذا المجال». وسيمكن التعاون الاستراتيجي الجانبين من تبادل الخبرات العالمية بعد وضع إطار العمل الرسمي للتعاون.