%60 استحواذ الشركات الوطنية على صفقــات «آيدكس» خلال الدورات الماضية

منى الحمودي (أبوظبي)

وأكد اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، أن الدورة الرابعة عشرة لمعرض «آيدكس 2019»، تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي للمعرض ومرور 25 عاماً على انطلاقته الأولى في عام 1993، والتي استطاع خلالها أن يرسخ مكانته باعتباره واحداً من أهم وأكثر المعارض الدفاعية والأمنية في العالم، مشيراً إلى أن معرض الدفاع الدولي آيدكس حقق خلال دوراته السابقة نجاحات متواصلة، والشاهد على ذلك الدورة الرابعة عشرة من «آيدكس 2019»، والتي يمكن اعتبارها حصاد ربع قرن من التميز والابتكار والإبداع، حيث تعتبر هذه الدورة الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض سواء من حيث عدد الدول والشركات المشاركة أو من ناحية عدد الوفود العسكرية التي يترأسها رؤساء دول ووزراء دفاع ورؤساء أركان وقادة قوات بحرية وكبار القادة العسكريين وصناع القرار بالإضافة إلى رؤساء شركات عالمية في الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشارك أكثر من 1310 شركات من 62 دولة، من ضمنها بلدان تشارك لأول مرة في المعرض مثل بيرو وإندونيسيا وجورجيا وكولومبيا. ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة الإعلان عن صفقات كبيرة لقواتنا المسلحة.

وكشف أن الزيادة في نسبة الدول المشاركة في الدورة الحالية لمعرض آيدكس، عن الدورة السابقة 2017، تبلغ 9%، فيما بلغت الزيادة في نسبة الأجنحة الدولية المشاركة 18% عن دورة العام الماضي، ما يؤكد أن المعرض بات يحظى بالمزيد من الاهتمام من جانب جميع دول العالم، التي تعتبره منصة رائدة لعرض أحدث الصناعات الدفاعية والعسكرية والتكنولوجية.

إدارة احترافية

وحول استراتيجية اللجنة المنظمة للمعرض قال اللواء إسحاق البلوشي: «إن اللجنة تأخذ في اعتبارها أن (آيدكس) يمثل عنواناً للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات على الصعد كافة، ولهذا تساهم في توفير كل المقومات التي تضمن نجاحه وخروجه بالصورة المشرفة التي تعبر عن الوجه الحضاري لدولتنا الحبيبة، وهذا يفسر حجم الإنجاز الذي يحققه المعرض في كل دورة»، لافتاً إلى أن هناك دائماً الجديد، سواء في ما يتعلق بطبيعة المنتجات الدفاعية والعسكرية التي يتم عرضها من جانب كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري، أو من خلال ترسيخ مكانته باعتباره من أهم المعارض الدفاعية والأمنية في العالم، فآيدكس تحول إلى منصة عالمية تحظى بالمتابعة والاهتمام من جانب القائمين على الصناعات الدفاعية والعسكرية وكذلك من جانب المسؤولين والخبراء الأمنيين.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للمعرض تتبنى أحدث أساليب الإدارة الاحترافية في تنظيم معرضي آيدكس ونافدكس، كما تسعى إلى الانفتاح على المعارض الدولية الأخرى للاطلاع على المستجدات الجديدة في هذا المجال والاستفادة منها في مزيد من التطوير لآيدكس، ولهذا نحرص على المشاركة في مختلف المعارض الدفاعية والأمنية الخارجية، التي تقدم لنا مؤشراً على حقيقة ما وصلنا إليه وما نسعى لتحقيقه خلال الدورات المقبلة. وفي الوقت ذاته فإننا حريصون على الاستماع لآراء وملاحظات المسؤولين والخبراء ورؤساء الشركات المشاركة في المعرض في كل دورة، باعتبارها تقدم نوعاً من «التغذية الاسترجاعية» التي تقيم المعرض من مختلف جوانبه، حيث يتم دراستها والاستفادة منها في التطوير في الدورات المقبلة، وهذا يؤكد أن المسؤولين في اللجنة لديهم طموح وإرادة قوية للوصول بمعرض آيدكس إلى مراكز متقدمة في العالم خلال السنوات المقبلة.

مكانة عالمية

وأكد اللواء البلوشي أن النجاح الذي حققه معرض الدفاع الدولي آيدكس خلال دوراته السابقة رسخ من مكانة الإمارات العالمية في صناعة وتنظيم المعارض المتخصصة، وأصبحت الدولة الآن مركزاً للمعارض والفعاليات الكبرى التي تتجاوز المحلية إلى الإقليمية والعالمية، وتتناول العديد من القضايا التي تهم دول العالم أجمع، كالأمن والدفاع والسلم والتنمية والطاقة. وأوضح أن رسالة دولة الإمارات من خلال تنظيم معرض الدفاع الدولي، تتلخص في ترسيخ مكانة الدولة المتميزة كإحدى أبرز الدول التي تنظم المعارض المتخصصة بالصناعات الدفاعية، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للمعرض الذي يفتح قنوات التواصل ومجالات تبادل الخبرات التقنية والمدنية بين جميع المشاركين من إداريين ومؤسسات ووزارات من جميع أنحاء العالم. وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت رائدة في مجال تنظيم أكبر المعارض وأضخمها، وقادرة من خلال الخبرات التي اكتسبتها في هذا المجال والتسهيلات التي تقدّمها وكوادرها المدرّبة، على جذب مشاركة علمية كبيرة في هذه المعارض، وهذا ما تؤكده الدورة الرابعة عشرة من «آيدكس2019» التي تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخه.

طفرة كبيرة

وفي ما يتعلق بقطاعات الصناعة العسكرية الوطنية، أعرب اللواء البلوشي عن فخره بصناعاتنا الدفاعية التي باتت تنافس بقوة في الأسواق العالمية، وتضع نصب أعينها الانفتاح على أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا لتصدير منتجاتها إليها، مؤكداً أن أهم ما يمنح الصناعات الدفاعية قيمة مضافة، أن هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة تقوم عليها كوادر وطنية، تتمتع بالكفاءة العالية والقدرة على التطوير والابتكار، فضلاً عن نجاح الشركات الوطنية في الانتقال بهذه الصناعات إلى مرحلة متقدمة في كافة قطاعات هذه الصناعات، وليس أدل على ذلك من تزايد الإقبال على منتجات شركاتنا الوطنية في المعارض الخارجية. وأعرب اللواء البلوشي عن تفاؤله بمستقبل الصناعات الوطنية الدفاعية، موضحاً أن مسودة استراتيجية الإمارات للصناعات الدفاعية، استحدثت إدارة متخصصة في تكنولوجيا الدفاع لمواكبة لكل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية والعسكرية على الصعيد العالمي، والعمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها في دولة الإمارات.

وأشار إلى إن دولة الإمارات لديها 9 قطاعات في مجال الصناعات الدفاعية، منها قطاع الآليات، وتنتج آلية النمر التي تستخدم في جيوش العالم، وقطاع الأسلحة الخفيفة «كراكال» وهي موجودة في جيوش العالم ويتم استخدامها من قبل وحداتهم حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك يُحسب النجاح لشركة أبوظبي للسفن، التي استطاعت أيضاً دخول الأسواق العالمية والمنافسة فيها، والاستحواذ على عقود في بعض دول العالم، كما استطاعت صناعات الطيارات بدون طيار حجز مكانها التسويقي في دول العالم، مؤكداً على تميز الصناعات الوطنية في جميع قطاعاتها والتي وصلت لدول العالم وباتت تستخدم منتجاتها في وقت يشهد منافسة وتحديات كبيرة.

دعامة متينة

وأكد أن الصناعات الدفاعية باتت دعامة متينة لقاعدة اقتصادنا الوطني، ولخطط تنويع مصادر الدخل، وإحدى الأدوات المهمة في اقتصاد ما بعد النفط، من خلال ما تقوم به من دور مهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفتح أبواب جديدة للصناعات اللوجستية المساندة للصناعات العسكرية، حيث تعمل الكثير من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تزويد الشركات الصناعية العسكرية الكبيرة بأنشطة مكملة في مجال قطع الغيار، والمواد المعدنية، والكيميائية والمواد الخام. كما تتيح الصناعات الوطنية الدفاعية في الوقت ذاته الفرصة لدخول المواطنين إلى ميادين هذه الصناعات الدقيقة ما يمنحهم القدرة على الابتكار واستيعاب التكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي.

وأشار اللواء البلوشي إلى أن معرض آيدكس، وبما يتيحه من اتصال مباشر مع كبريات الشركات الدفاعية والعسكرية في العالم يمثل منصة مهمة لتطوير قاعدة الصناعات الدفاعية في الإمارات، كما أنه يسهم في توفير الظروف للنهوض بالصناعات الدفاعية، وجعلها أحد القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني، وبما يواكب «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، ورؤية الإمارات 2071 وهي استشراف المستقبل، التي تعتبر قطاع الدفاع من الركائز الأساسية التي تقوم عليها. وكما هو معروف فإن صناعات الطيران والفضاء والدفاع تعتبر من المحركات الرئيسة التي حددتها «رؤية أبوظبي 2030» ضمن 12 قطاعاً يمكن أن تحقق أهداف الإمارة في مجال التنويع الاقتصادي، وهي القطاعات التي تمتلك فيها أبوظبي ميزات تنافسية وكثيفة الاستخدام لرأس المال، ومعظمها موجه نحو التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أن التطور الذي تشهده صناعاتنا الوطنية الدفاعية يواكب أيضاً أهداف «رؤية الإمارات 2021»، التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والاستدامة.

دعم القيادة

وأشار اللواء البلوشي إلى أن الطفرة التي حققتها الصناعات الوطنية الدفاعية في الآونة الأخيرة نتاج الدعم اللامحدود والمتواصل من جانب القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذين لا يألون جهداً في توفير كل أوجه الدعم كي تنهض الصناعات الدفاعية الوطنية، وتواكب كل ما هو جديد في صناعة الأسلحة في العالم من حولنا، خاصة بعد أن دخلت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذه الصناعة، وأحدثت فيها طفرة غير مسبوقة على الصعيد العالمي.

التعاون الإماراتي- السعودي

وحول المشاريع المشتركة مع المملكة العربية السعودية في قطاع الصناعات الدفاعية، أوضح اللواء البلوشي أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يشمل جميع المجالات، ومن أهم القطاعات مجال الصناعات الدفاعية، وهناك تواصل مستمر مع الإخوة في السعودية لتحقيق الأهداف والرؤى بين البلدين، مشيراً إلى أن الصناعات الدفاعية والعسكرية تمثل أحد مجالات التعاون القوية بين الدولتين، إذ إن «استراتيجية العزم» التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو 2018 خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي في الرياض تؤكد على أهمية التعاون والتكامل الأمني والعسكري، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.

وقال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي «إن ما يميز معرض آيدكس لهذا العام، مشاركة المملكة العربية السعودية بجناح كبير، والذي يعتبر من أكبر الأجنحة للدول العربية بعد جناح دولة الإمارات». وأضاف «يأتي هذا الأمر بقناعة كبيرة من إخوتنا في المملكة العربية السعودية بأهمية معرض آيدكس للانطلاق للعالمية، وفرصة لجميع الأجنحة لعقد الصفقات وتوقيع مذكرات التفاهم وإبرام الاتفاقيات مع دول العالم».

آيدكس 2019.. ملتقى دولي

أفاد اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي بأن آيدكس 2019 يعتبر ملتقى فريداً يجمع كبريات الشركات الدولية في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري، كما يمثل فرصة لتعزيز الشراكات فيما بين الدول، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها شراكات مفتوحة مع جميع دول العالم، ودعوات المعرض لهذا العام قد غطت جميع دول العالم في جميع القارات، موضحاً أن المعرض كذلك يُعتبر فرصة للدول الصناعية التي لديها معارض مشابهة ولها رغبة في تطوير الصناعات وتلبية متطلبات الدفاع في بلدانها.

وفي ما يخص توقعات معدلات نمو الإنفاق على الصناعات الدفاعية في العالم، أشار إلى إن التحديات كبيرة، ونمو الإنفاق على الصفقات الدفاعية لتلبية احتياجات الدول من الأسلحة والمعدات الدفاعية يتطلب أموالاً طائلة، ولهذا فإن الاستثمار في الصناعات الدفاعية بات يمثل أولوية لدى معظم دول العالم في الآونة الأخيرة.

تميز إعلامي

عبر اللواء إسحاق البلوشي عن شكره وتقديره لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المشاركة لتغطية معرض آيدكس، حيث تحرص اللجنة المنظمة على الاهتمام بالوفود الإعلامية، للوصول إلى العدد المستهدف وهو 1100، وقد تم تسجيل حضور 1000 إعلامي من مختلف دول العالم، مؤكداً أهمية الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للمعرض من حجم وإمكانيات وقدرات وبنية تحتية حديثة ومتميزة، وما يلاحظونه في دولة الإمارات من قدرات ومكتسبات وكرم ضيافة وتطور شامل في جميع مناحي الحياة.