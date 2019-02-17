أبوظبي (الاتحاد)

ترجح التوقعات أن الإنفاق العسكري قد عاود الارتفاع مرة أخرى خلال العام الماضي، ليناهز أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة، وفقاً لتقرير آي أتش أس ماركيت. وبناء على التقرير، نما الإنفاق الدفاعي للسنة الخامسة على التوالي ليبلغ 1.67 تريليون دولار في 2018، متفوقاً على الرقم القياسي في أعقاب الحرب الباردة عند 1.63 تريليون دولار في 2010.

وبحسب التقرير، شهد الإنفاق العسكري، زيادة بنسبة 3.3% خلال العام الماضي، في أسرع وتيرة نمو خلال عقد كامل، مدفوعاً بأكبر زيادة سنوية في حجم الإنفاق الأميركي منذ العام 2008، مع توقعات بزيادة حجم التمويل لشراء المعدات العسكرية من 295 مليار دولار في 2017، إلى 315 مليار دولار في 2018، في رقم قياسي عالمي جديد.

كانت هذه تفاصيل خبر 1.67 تريليون دولار الإنفاق الدفاعي العالمي خلال 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.