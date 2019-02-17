155 مليار درهم صفقات «آيدكس» خلال 13 دورة

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بالنسخة الرابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» والنسخة الخامسة لمعرض الدفاع البحري «نافدكس2019»، والتي تنطلق اليوم، يدخل معرض الدفاع الدولي «آيدكس» عامه الـ26 محققاً صفقات بنحو 175 مليار درهم، منها 155 مليار درهم تحققت خلال الدورات الماضية، وتوقعات بأن يحقق قرابة 20 مليار درهم أو أكثر خلال الدورة الحالية.

وبلغ إجمالي الصفقات التي أعلنت خلال 13 دورة لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس» على مدار 24 عاماً وأربع دورات لمعرض الدفاع البحري «نافذكس» لـ8 سنوات، نحو 155 مليار درهم، لتتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في الشرق الأوسط، والثاني عالمياً في حجم وتنظيم معرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس»، والأول عالمياً في حجم الصفقات المعلنة خلال المعرض.

وكان للقدرات التنظيمية المتميزة للقوات المسلحة الإماراتية عظيم الأثر في نجاح معرض «آيدكس»، سواء بالنظر لما تمتلكه من خبرات تنظيمية في التحضير والإعداد والتنظيم أو لقدراتها البشرية والفنية التي تقدم الدعم النوعي للجان المنظمة للمعرض، أو من خلال مشاركاتها في كل فعاليات المعرض.

وتعد الدورة الحالية هي الأكبر في تاريخ الحدث بالتزامن مع اليوبيل الفضي لـ«آيدكس»، وقد أصبح «آيدكس» دليلاً عملياً على تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وواجهة لما تشهده من تطور متواصل على المستويات كافة، ومرآة للنهضة الشاملة التي تشهدها في جميع المجالات.

ومن المتوقع، أن يتم على هامش دورة 2019، الإعلان عن إبرام اتفاقيات وصفقات كبيرة بين العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال الدفاع والتصنيع العسكري، فضلاً عن عقد الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الجهات الإقليمية والعالمية.

وعلى مدار 24 عاماً تضاعف عدد الشركات والدول والأجنحة الدولية والزائرين للمعرض، ويعد «آيدكس» من أبرز الأحداث المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية عالمياً.

وحققت دورات «آيدكس» منذ انطلاقتها في العام 1993 نجاحات متواصلة، سواء من حيث الزيادة المطردة في حجم المساحة المخصصة للعروض، أو الدول والشركات العالمية العارضة لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في صناعة الأسلحة الحديثة.

واستطاعت الإمارات أن تثبت حضورها على خريطة المعارض العالمية وتميزها عن غيرها من المعارض الدولية المماثلة، بعروضها الحية لأحدث التطورات التكنولوجية في صناعة الأسلحة الدفاعية البرية والبحرية والجوية المساندة.

نجاحات مستمرة

وترجع النجاحات التي استطاع معرض «آيدكس» تحقيقها منذ انطلاقته الأولى في العام 1993 إلى تضافر مجموعة من العوامل والمقومات التنظيمية والبشرية، ولاشك في أن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمعرض «آيدكس» وتوجيهاتها المستمرة لتوفير فرص نجاحه على المستويات كافة، يؤكد حرصها على تعزيز مكانة دولة الإمارات وتطوير قواتها المسلحة من ناحية، وإظهار المعرض بالصورة التي تعزز الشهرة التي اكتسبتها الإمارات في مجال صناعة المعارض من ناحية ثانية.

القدرات التنظيمية

وكان للقدرات التنظيمية المتميزة للقوات المسلحة الإماراتية عظيم الأثر في نجاح معرض «آيدكس»، سواء بالنظر لما تمتلكه من خبرات تنظيمية في التحضير والإعداد والتنظيم أو لقدراتها البشرية والفنية التي تقدم الدعم النوعي للجان المنظمة للمعرض، أو من خلال مشاركاتها في كل فعاليات المعرض.

صفقات آيدكس

وخلال الدورة الأولى للمعرض، تم الإعلان عن إبرام عدة صفقات مع كبرى الشركات العالمية لتوفير احتياجات أفرع القوات المسلحة من مختلف المعدات والأسلحة التقنية الدفاعية المتطورة ومن أهمها الصفقة التي أبرمتها مع شركة جيات الفرنسية لتزويدها بـ390 دبابة قتالية من طراز لوكليرك و46 مدرعة للمساندة، والعقد الذي أبرمته مع شركة وستنج هاوس الأميركية لإنشاء نظام مراقبة جوية إلكتروني لأجواء الإمارات للقوات الجوية والدفاع الجوي.

الدورة الأولى

وبلغ إجمالي صفقات الدورة الأولى 15.8 مليار درهم، ويخضع 60% من هذه الاستثمارات لمشاريع مشتركة داخل الدولة، وأعلنت وقتها شركة جيات المنتجة للدبابة التزامها بإقامة مشاريع مشتركة داخل الإمارات بنسبة 60% من إجمالي القيمة، وفق برنامج «أوفست».

وخلال الدورة الثانية للمعرض، بلغ حجم الصفقات 103 ملايين درهم، وفي الدورة الثالثة بلغت قيمة الصفقات 595 مليون درهم، وخلال دورة العام 1999 بلغت قيمة الصفقات 641 مليون درهم.

الصفقات الأكبر

وفي العام 2001 ارتفعت قيمة الصفقات لتبلغ 44 مليار درهم، مسجلة أكبر حجم صفقات لمعارض الدفاع، والتي تضمنت مباحثات مع شركة رايثون الأميركية على تزويد الإمارات بصواريخ متطورة لتركيبها على طائرات «إف- 16» بقيمة 6.8 مليار دولار، والاتصالات مع ألمانيا لتزويد الإمارات بـ60 عربة مدرعة لكشف الأسلحة النووية، واتصالات مع هولندا لتزويد البحرية الإماراتية بفرقاطتين بقيمة 250 مليون دولار لكل واحدة، وتعاقد أبوظبي لبناء السفن مع البحرية الإماراتية لتزويدها بـ121 زورقاً حربياً، وإعلان داسوا الفرنسية عن بدء تسليم الإمارات 30 طائرة تعاقدت عليها مع القوات الجوية الإماراتية من طراز «ميراج 2000-9» بقيمة 3.5 مليار دولار.

وفي الدورة السادسة لـ«آيدكس 2003» بلغت قيمة الصفقات 1.069 مليار درهم، فيما سجلت قيمة الصفقات خلال دورة «آيدكس 2005» نحو 6.8 مليار درهم، وفي العام 2007 بلغت قيمة صفقات الدورة الثامنة للمعرض 3.37 مليار درهم، وسجلت الدورة التاسعة «آيدكس 2009» نحو 18.4 مليار درهم، وفي العام 2011 بلغت القيمة 11.8 مليار درهم.

وسجلت صفقات دورة «آيدكس 2013» ما قيمته 14 مليار درهم، ودورة 2015 نحو 18.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة صفقات «آيدكس 2017» 19.2 مليار درهم.

استراتيجية التطوير

وأطلقت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في العام 2015 استراتيجية تطويرية لمعرض آيدكس حتى 2021، وذلك من حيث عدد زواره وعارضيه ومساحته ليواكب التطور والنمو الذي يشهده، والذي أثبتت أبوظبي من خلاله القدرة على تنظيم الأحداث العالمية بكل جدارة.

وبلغت القيمة المضافة التي حققها معرضا آيدكس ونافدكس لاقتصاد أبوظبي في الدورة الماضية 2015 حوالي 600 مليون درهم، حيث تشهد الدورة تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة.

منصة مثالية

وقد أصبح معرضا آيدكس ونافدكس منصة مثالية لتأسيس وترسيخ شراكات وعلاقات مستدامة مع المؤسسات الحكومية والشركات والقوات المسلحة، إضافة إلى أن آيدكس يعد أكبر معرض متخصص في مجال الدفاع ثلاثي الخدمات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال عرض أحدث تكنولوجيا الخدمات الدفاعية الخاصة بالأنظمة البرية والبحرية والجوية.

مشاركات

يشار إلى أن الدورة الأولى من معرض الدفاع الدولي آيدكس انطلقت في 14 فبراير 1993 بمشاركة أكثر من 350 شركة من 24 دولة على مساحة 12 ألف متر مربع، فيما انطلقت الدورة الثانية من المعرض في مارس 1995 بمشاركة 566 شركة من 40 دولة و29 جناحاً دولياً، كما انطلقت الدورة الثالثة من المعرض في العام 1997 بمشاركة 764 شركة من 50 دولة و30 جناحاً دولياً.

الدورة الرابعة

كما انطلقت الدورة الرابعة للمعرض في العام 1999 بمشاركة 862 شركة من 43 دولة، فيما شهدت الدورة الخامسة في العام 2001 مشاركة 860 شركة من 43 دولة، واستقطبت الدورة السادسة للمعرض التي انطلقت في العام 2003 مشاركة 732 شركة من 32 دولة حول العالم.

وشهدت الدورة السابعة للمعرض زيادة ملحوظة في أعداد الشركات المشاركة من خلال 904 شركات من 50 دولة، وشهدت الدورة الثامنة التي انطلقت في العام 2007 مشاركة 862 شركة من 51 دولة و33 جناحاً دولياً.

واستطاعت الدورة التاسعة التي انطلقت في العام 2009 زيادة عدد الشركات إلى 897 شركة من 50 دولة و32 جناحاً دولياً، فيما شاركت 1060 شركة من 53 دولة حول العالم في الدورة العاشرة للمعرض التي انطلقت في 2011، إضافة إلى 32 جناحاً عالمياً.

وشهدت الدورة الحادية عشرة من معرض الدفاع الدولي التي انطلقت في 2013 مشاركة 1112 شركة عارضة من 59 دولة، فيما استقطب آيدكس في الدورة الثانية عشرة التي انطلقت في العام 2015 أكثر من 1200 عارض، واستطاعت الدورة الثالثة عشرة «آيدكس 2017» استقطاب 1235 شركة من 57 دولة حول العالم.