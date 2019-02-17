البواردي: «الأسلحة الذكية» تحدد المنتصرين في حروب المستقبل

بسام عبدالسميع، ناصر الجابري (أبوظبي)

اختتمت في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، أمس، أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2019 الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونظمته شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة ما بين 14 و16 فبراير.

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر حضور كل من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2019، والفريق ستيفن م. شبرو، نائب رئيس اللجنة العسكرية للناتو في بروكسل، والدكتور محمد مالكي عثمان، وزير الدولة في وزارة الدفاع في جمهورية سنغافورة، واللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، إلى جانب نخبة من المسؤولين الحكوميين والعسكريين رفيعي المستوى المتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية من مختلف دول العالم.

التعايش السلمي

واستهل اليوم الختامي بكلمة رئيسة لمعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، رحب فيها بالضيوف على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة المنفتحة على جميع دول وشعوب العالم، انطلاقاً من إيمان قيادتها بأهمية التعايش السلمي وقيم التسامح والمحبة والسلام في سبيل عمارة الأرض وبناء الحضارة الإنسانية في أبهى صورها.

وأشار إلى اللقاء التاريخي الذي استضافته الدولة مؤخراً بين رموز العالم المسيحي والإسلامي في العصر الحديث، متمثلاً في بابا الكنيسة الكاثوليكية، والإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتوقيعهما أهم وثيقة تآخٍ وتسامح وتعايش سلمي بين المسلمين والمسيحيين.

المكانة المتقدمة

ولفت معاليه إلى المكانة المتقدمة التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية، من خلال استضافة أهم اللقاءات والمعارض العالمية على مدى أكثر من ربع قرن، وآخرها كانت القمة العالمية للحكومات في دبي الأسبوع الماضي والتي رسمت خط البداية لتشكيل حكومات المستقبل.

وأكد أن انعقاد مؤتمر الدفاع الدولي بحلته الجديدة هذا العام، يأتي انطلاقاً من تجربة دولة الإمارات التنموية والعلمية الرائدة، ووفق رؤيتها العالمية في مستقبل آمن ومزدهر للمجتمع الدولي، وهي تدعو إلى توحيد المفاهيم والرؤى الاستراتيجية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة المنبثقة أساساً من تطور التكنولوجيا المعلوماتية والرقمية والتي أدت بدورها إلى ظهور طفرات تكنولوجية وعلمية غير مسبوقة في المجالات كافة، بما في ذلك بروز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتطور الصناعات الدفاعية والأمنية، وإنتاج أسلحة الجيل الخامس، بالإضافة إلى تطوير مفاهيم اقتصاد قائم على المعرفة.

منصة عالمية

وأوضح معاليه أهمية أن هذا المؤتمر يهدف إلى توفير منصة عالمية تجمع المسؤولين وأصحاب القرار إلى جانب أصحاب العقول المبتكرة في المجالات العلمية والاقتصادية والصناعات الدفاعية، للتباحث حول المواضيع التكنولوجية والعلمية الحديثة، إلى جانب استعراض تجربة الإمارات الرائدة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية. ونوه بأن غاية هذا المؤتمر تكمن في المساهمة في توحيد الجهود الدولية في وقت يواجه فيه العالم تعقيدات أمنية متعاظمة، وتحديات دفاعية متنوعة، سواء في الساحة الدولية أو على المستويات الإقليمية والمحلية.

ودعا معاليه إلى ضرورة العمل الجماعي من أجل بناء مستقبل مشترك عنوانه تعزيز الأمن والازدهار من خلال القدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن العلم والمعرفة أصبحا رأس المال الفكري والمؤثر الأكبر في حياة المجتمعات، والمحدد الرئيس للنمو الاقتصادي والإنتاج والقيمة الحقيقية للاقتصاد العالمي.

المعرفة والابتكار

وشدد معاليه على أهمية الاستناد إلى المعرفة والابتكار في إدارة الاقتصاد، وتحديد أنواع المنتجات واستخداماتها وكمياتها بغرض تصويب الإنتاج وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى حماية البيئة، ولتصبح بذلك المعرفة والابتكار عنوان التنمية المستدامة.

وتطرق معاليه إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة وتطور الأسلحة الإلكترونية والروبوتية القائمة على الذكاء الاصطناعي وما ظهر معها من حروب الجيل الخامس، وحروب إلكترونية ومعلوماتية وسيبرانية وهجينة.

وأكد معاليه أن عجلة التطور تنبئنا بأن المنتصر في حروب المستقبل من يمتلك الأسلحة الذكية التي تتميز بالسرعة الفائقة والدقة المتناهية، ولديه قدرات دفاعية وهجومية متطورة، ومقاتلوه جنود إلكترونيون ومنصاته القتالية عربات مأهولة تعمل ذاتياً وتحمل ذخائر فتاكة، وليس المنتصر بالضرورة من يملك قوات وأسلحة تقليدية أكثر عدداً وأكبر حجماً.

وأوصى معاليه، في ختام كلمته، بوجوب العمل الجماعي على جعل أسلحة المستقبل المتطورة أدوات لحفظ السلام، وقدرات لردع المارقين الذين يسعون للهيمنة، ويهددون أمن وتطور البشرية، ويقفون عثرة أمام تعاونها وتقدمها وازدهارها.

الدخل القومي

من جانبه، بدأ معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمته بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر والضيوف القادمين من مختلف دول العالم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتحدث معاليه حول أهمية وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصادات دول العالم، مبيناً أن هذه الشركات تمثل ما نسبته 95% من الشركات الموجودة في دولة الإمارات، وتشكل ما يقارب 86% من القطاع الخاص وتساهم بنسبة 60% من إجمالي الدخل القومي للدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك تشريعات وقوانين محفزة تتميز بسهولة ممارسة الأعمال فيها، إذ تم تصنيفها في المرتبة 11 عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي الخاص بسهولة ممارسة الأعمال.

نظام متكامل

وتطرق معاليه إلى أهمية إيجاد نظام متكامل يحتضن الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسلك طريقها نحو التقدم والازدهار، مشدداً على ضرورة تشجيع المؤسسات المالية والبنوك في الدولة على تسهيل اتفاقيات إقراض هذه الشركات، داعياً في الوقت ذاته المجتمعين اليوم من الخبراء العالميين والمتخصصين لنقل المعارف، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار الذي من شأنه أن يدعم ويطور هذه الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات، خاصة الدفاعية والأمنية منها.

وأشار معاليه إلى أهمية التركيز على الذكاء الاصطناعي، والعمل مع الأكاديميين المتخصصين لإعداد رواد الأعمال في المستقبل، لافتاً إلى أهمية زرع التحدي لدى الجيل المقبل للبدء بأعمالهم الخاصة، بدلاً من انتظار الوظائف التي ستوفرها الحكومة، مختتماً حديثه بأن الاستراتيجية الصناعية في دولة الإمارات لهذا العام ستركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

العلوم والتكنولوجيا

بدورها، تحدثت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ظل الثورة الصناعية الرابعة، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات متقدمة في هذا الإطار، خصوصاً في مجال إدارة المواهب البشرية، ومهدت الطريق لجذب وتنمية الأفراد ورأس المال البشري في مجال الابتكار، وغيرها من المجالات، مضيفةً أن الاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يعد بمثابة محرك رئيس للنمو المستدام، ولتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.

«الدفاع الدولي»

أكدت نشرة أخبار الساعة أن دولة الإمارات باتت مركزاً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى التي تناقش مختلف القضايا التي ترتبط بالأمن والسلم الدوليين، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية تنسيق المواقف والجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة والعالم. وأضافت النشرة أنه في هذا السياق، فإن مؤتمر الدفاع الدولي 2019 الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي يوم الخميس الماضي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي يرسمون مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية ينطوي على أهمية بالغة لطبيعة الموضوع الذي يناقشه المؤتمر هذا العام وهو «بناء مستقبل مشترك: تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار» والذي يهدف إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات في قطاع الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية الاستفادة المثلى منها، في تطوير العديد من التقنيات التي تسهم في تعزيز الابتكار في دولة الإمارات، في قطاع الصناعات الدفاعية الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها استراتيجية أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030.

وأكدت النشرة -التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية- أن القضية التي يتناولها مؤتمر الدفاع الدولي 2019 تعكس الأولوية الاستثنائية التي توليها دولة الإمارات لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية باعتباره من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني والتي تعتمد في تطورها على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح هذا المؤتمر، الفرصة للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالصناعات الدفاعية، وأهم الحلول الابتكارية والمشروعات المستقبلية التي يتم تنفيذها في أنظمة الدفاع، بالإضافة إلى الاستفادة من التطوُّر الذي وصلت إليه الدول المتقدمة في الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية.

واختتمت نشرة أخبار الساعة افتتاحيتها مؤكدة أن المشاركة الدولية الكبيرة في مؤتمر الدفاع الدولي والاهتمام الإعلامي الدولي المصاحب له إنما يعكسان التقدير الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة والثقة بتوجهاتها ومواقفها التي تتسم بالحكمة والاعتدال والتوازن، حيث ينظر إليها باعتبارها عاملاً رئيسياً في تعزيز أسس الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.