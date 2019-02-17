افتتاح جسر رئيس على تقاطع شارعي إكسبو والأصايل

دبي (الاتحاد)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات أمس السبت، جسراً رئيساً على شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة أكثر من 50%، ويتوقع اكتمال جميع الأعمال في شهر يونيو المقبل.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: افتتحت الهيئة جزئياً ثلاثة مسارات في كل اتجاه من الجسر على شارع إكسبو، ضمن المرحلة الخامسة من المشروع التي تشمل تنفيذ جسور بطول 2.6 كيلومتر، وطرق بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، حيث سيتم زيادة عدد مسارات شارع إكسبو من ثلاثة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية.

وأشار إلى أنه سيتم رفع شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل، بجسر طوله 800 متر، وسعة ستة مسارات في كل اتجاه، كما سيتم إنشاء جسرين آخرين لربط شارع إكسبو بطريق الخدمات بطول كيلومتر واحد، لتوفير حركة انسيابية من وإلى موقع معرض إكسبو.

وأضاف: تشمل هذه المرحلة أيضاً تطوير شارع الأصايل، من خلال تنفيذ تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية عند تقاطع شارع إكسبو مع شارع الأصايل، لتوفير حركة الدخول والخروج من شارع إكسبو إلى منطقة جبل علي الصناعية والمنطقة الحرة لجبل علي.

واستمع المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة لشرح من المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، عن سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 43%.