عمر الحلاوي (العين)

تم افتتاح 5 إشارات مرور رئيسة بديلاً للدوارات القديمة بمدينة العين، من بينها دوار الشيخ زايد في وسط مدينة العين على شارع الشيخ خليفة، ودوار حديقة الجاهلي، ودوار الأهلية في منطقة الخبيصي، كما فتحت الحركة المرورية بالكامل في الإشارات المرورية الجديدة أمام مسجد الشيخ خليفة، بالإضافة لتحويل دوار الهيلتون إلى إشارة مرورية، ويجري العمل في تحويل دوار استاد هزاع إلى إشارة مرورية ونفق لمرور السيارات، ودوار الصناعية ودوار الشلال في بداية شارع المدارس.

وبدأت انسيابية الحركة المرورية في الطرقات الرئيسة التي أجري فيها تحويل الدوارات إلى إشارات مرورية ضمن مشاريع تنفذها شركة «مساندة».

وتشهد منطقة وسط مدينة العين عدداً من مشاريع تحويل الدوارات إلى تقاطعات إشارات ضوئية، لضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق وتعزيز حركة المشاة والدراجات الهوائية وهدم دوار الغزلان العريق في شارع الشيخ زايد وسط مدينة العين ضمن مشاريع شركة «مساندة» لتحويله لإشارة مرورية لانسيابية الحركة المرورية، فيما أعلنت بلدية مدينة العين عن تثبيت معلم الغزلان في مشروع التقاطع الحديث في منطقة المعترض بين شارعي زايد بن سلطان مع شارع خليفة بن زايد الأول، ويعتبر معلم دوار الغزلان من المعالم التراثية المرتبطة بمدينة العين وطابعها، وتسعى البلدية للمحافظة على تلك المعالم المشهورة والمعروفة والتي ارتبطت بوجدان سكان المدينة.

وأكدت بلدية العين تثبيت معلم دوار الغزلان بجانب الإشارة المرورية في مكان الدوار السابق بشكل جمالي يشابه الشكل السابق وبنائه على قاعدة خرسانية مرتفعة مع زراعات تجميلية تضفي على المعلم منظراً جمالياً يناسب التطور الذي يجرى في الشارع، كما ستقوم بلدية مدينة العين بعمل الترميم والصيانة اللازمين لعناصر الغزلان الموجودة في المعلم الحالي لإعادة استخدامها في المعلم الجديد.

وقال المهندس ناصر العرياني مدير إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية إن البلدية تدرس عدداً من المعالم السابقة للدوارات القديمة ووضعها بجانب تقاطعات الإشارات المرورية بشكل جمالي يناسب التطور الذي يحدث في مدينة العين، وذلك ضمن المشاريع التي يجرى العمل عليها بتحويل الدوارات إلى إشارات مرورية.