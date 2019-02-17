مبادرة لإعداد دليل إرشادي لتصميم الشوارع في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشارقة للتخطيط العمراني مبادرة لإعداد دليل إرشادي جديد يحدد معايير تصميم الشوارع والأماكن العامة وفق أفضل المواصفات العالمية، بما يسهم في تطوير المجتمعات وتعزيز نوعية الحياة وزيادة رفاهية السكان، وتوفير بيئة آمنة وصحية وحيوية للإمارة.

وتواكب المبادرة، التي أطلقت خلال ورشة عمل نظمها المجلس الخميس الماضي في فندق هيلتون الشارقة، تطلعات إمارة الشارقة ورؤيتها في إرساء بنية تحتية عصرية تنسجم مع توجهات التصميم والتخطيط العمراني العالمية الحديثة ومعايير التنمية المستدامة، تلبية لمتطلبات التطور المتسارع الذي تشهده الشارقة في مختلف المجالات.

وحضر الورشة المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، والمهندس سليمان الهاجري، مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ونحو 60 مشاركاً يمثلون مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية المعنية.

وتأتي المبادرة لدعم جهود مجلس الشارقة للتخطيط العمراني في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول 2030، وخصوصاً ما يتعلق بزيادة نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول بسهولة إلى وسائل النقل العام، وتوفير الوصول إلى نظم نقل آمنة ومستدامة ومنخفضة التكلفة، وكذلك إتاحة الوصول الشامل لجميع السكان بما في ذلك الأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، إلى الأماكن العامة والخضراء بشكل آمن.

وأكد الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أن إشراك المعنيين من القطاع الحكومي والخاص في إعداد الدليل، يشكل عنصراً أساسياً في نجاح المشروع.