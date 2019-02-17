طالبة بجامعة نيويورك أبوظبي تحظى بمنحة «لوس» المرموقة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن حصول الطالبة بالسنة الأخيرة في الجامعة لمى أحمد على منحة «لوس» الدراسية المرموقة، لتكون بذلك أول طالبة تحقق هذا الإنجاز المميز في تاريخ الجامعة.

ويأتي فوز لمى بمنحة «لوس» ليثري مسيرة الجامعة التي حققت عدداً من الجوائز والمنح العالمية البارزة، بما في ذلك منح «رودس» وجوائز «فولبرايت» ومنح «شوارزمان» و«إيراسموس موندوس» منذ استقبالها لأول دفعة طلاب عام 2010.

وتأسست المنحة من قبل مؤسسة «هنري لوس» عام 1974 بهدف زيادة الوعي لدى قادة المستقبل في المجتمع الأميركي حول القضايا الآسيوية. ويوفر برنامج المنحة مرتباً شهرياً وتدريباً لغوياً وعضوية مهنية في آسيا لنحو 15 إلى 18 من الفائزين كل عام. ويفتح برنامج المنحة أبوابه أمام المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين، ويستهدف القادة الشباب ممن لديهم خبرة محدودة بالشؤون الآسيوية ويفتقر مسارهم المهني إلى فرصة تتيح لهم التعرف على آسيا عن كثب.

تعود أصول لمى إلى مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، ومن المقرر أن تتخرج من جامعة نيويورك أبوظبي في شهر مايو 2019 مع تخصص في البحوث الاجتماعية والسياسة العامة.

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