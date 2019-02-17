محمد الشرقي يفتتح شهر الابتكار في الفجيرة

فهد بوهندي، وام (الفجيرة)

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عصر أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الفجيرة، وتفقد مقر الفعالية الرئيسة في الإمارة التي تقام تحت عنوان «نبتكر لعالم أفضل»، وذلك في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة في الفجيرة.

وأكد سموه على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة العمل على تعزيز قيم الابتكار بين جميع فئات المجتمع والمؤسسات بما يسهم في تطوير العمل الحكومي، ويقدم خدمات متطورة ومبتكرة للمجتمع.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالدور المهم الذي يلعبه الابتكار، كمفهوم مؤسسي وقيمة مجتمعية، مشدداً على أهمية أن تضطلع ابتكارات أبناء الإمارات بمهمة تحسين جودة الحياة في الدولة وتقديم الخدمات بما يواكب توجهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأفضل بين الدول على مستوى العالم في جميع المجالات. وتجول سموه في أرجاء الأركان الأربعة التي تألفت منها الفعالية الرئيسة، حيث استمع من المشاركين فيها إلى طبيعة مشاركتهم ودورها في تسليط الضوء على مفاهيم التوعية البيئية والاستدامة بطرق وتقنيات مبتكرة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على مشاركات الجهات الحكومية وأحدث ابتكاراتهم في مجال الخدمات العامة، كما تعرف سموه إلى المبتكرين من طلبة المدارس والكليات وطبيعة مشاريعهم الابتكارية التي تركز على الطاقة والاستدامة. شهد الافتتاح إلى جانب سموه، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وشذى الهاشمي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الفجيرة.

إلى ذلك تشارك في الفعالية الرئيسة لشهر الإمارات للابتكار بالفجيرة، مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الاتحادية والتعليمية والخاصة التي تعرض آخر ابتكاراتها في مجال الطاقة والاستدامة، حيث يشارك 215 مبتكراً خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري من خلال 50 فعالية مؤسسية ومجتمعية، بهدف تعزيز مفهوم الابتكار وترسيخه كأسلوب حياة وثقافة يومية على مستوى العمل المؤسسي وبين أفراد المجتمع.

أربعة أركان رئيسة

وقالت حصة الفلاسي الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية، ومسؤول فعالية شهر الإمارات للابتكار بالفجيرة: توزعت الفعالية الرئيسة ضمن أربعة أركان رئيسة تضمنت ركن التوعية وهو ركن الورش التفاعلية المبتكرة وتعزيز مفهوم الاستدامة والبيئة وإعادة التدوير، وركن المشاركة الذي يهدف إلى إبراز مشاركة المؤسسات التي تعرض ابتكاراتها في الحفاظ على البيئة بالتقنيات المبتكرة، وركن التمكين المخصص لتمكين المجتمع بكافة فئاته من خلال استكشاف الرؤية التي تحرك عملية التطوير في الإمارة، إضافة إلى ركن الإلهام المخصص للطلبة والموظفين والأفراد المبتكرين المشاركين بابتكاراتهم في مجال التسامح والاستدامة.

والتقت «الاتحاد» بعدد من المبتكرين من طلبة كليات التقنية والمدارس وممثلي الجهات الحكومية.

ابتكر الطالب أحمد اليليلي وزميلاه عمر الكعبي وحمد سلطان مشروع «المطبة الذكية» التي تعمل بشكل يحد من سرعات المركبات في الأحياء السكنية، حيث تحتوي على مستشعر قبلها بمسافة يقيس سرعة المركبة، فإذا كانت تتعدى سرعة الشارع بما يشكل خطورة في الأحياء السكنية، فإنها ترتفع عن مستواها الطبيعي لتشكل حاجزاً أمام المركبة المسرعة فتقلل سرعتها.

واستعرض الطالب محمد السلامي من كليات التقنية العليا ابتكاره الجديد الذي يعمل على التصدي لهدر المياه وري الزراعة دون حاجة، حيث يضم مستشعراً إلكترونياً يغرس في التربة ويعطي تنبيهاً في حالة جفاف التربة حول الزرع، فيقوم المزارع بري الشجر فقط عند جفاف التربة تماماً وعند الحاجة فقط.

وقالت الطالبة عائشة محمد: ابتكرنا أنا وزميلاتي جهازاً كاشفاً لتسرب الغاز منخفض التكلفة ويكلف فقط 20% من قيمة الأجهزة الاعتيادية، مع إمكانية أن يكون ثابتاً أو متنقلاً في المنزل، حيث يعطي منبهاً لصاحب المنزل في حال وجود تسرب للغاز في مختلف أرجاء المنزل. كما تتضمن الفعالية الرئيسة أركاناً مبتكرة وعدداً من ورش العمل التفاعلية المبتكرة الموجهة للكبار والصغار. كما يقوم مركز الفجيرة للمغامرات بعرض الدراجة الجبلية الكهربائية للمرة الأولى بالدولة، وتشارك بلدية الفجيرة في عدد من الفعاليات، فتعرض ابتكاراتها بمجال تقديم الخدمات المتميزة تحت عنوان «بلدية الفجيرة تبتكر».

«الطالب المبتكر»

خصص مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة جائزة خاصة لفئة «الطالب المبتكر» بهدف تعزيز مفهوم الابتكار لدى الطلبة وتشجيع الإبداع والابتكار في الميدان التعليمي وخلق روح المنافسة والتميز بين الطلبة، وتكريم كل من يقدم أفكاراً ومشاريع ابتكارية، حيث سيتم اختيار عشرة مشاريع ابتكارية وفق الشروط والمعايير المقررة، على أن يتم تكريم أصحابها من قبل سمو ولي عهد إمارة الفجيرة في الأسبوع الرابع من شهر الإمارات للابتكار.