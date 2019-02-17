عروض حية تلهب حماس جمهور «مهرجان الرماية»

محمد الأمين (أبوظبي)

تواصلت أمس فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الوحدات المساندة للرماية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ميادين الريف بأبوظبي، تحت شعار «عام التسامح»، حيث تضمن اليوم الثالث للمهرجان عروضاً حية تلهب حماس الجمهور.

وانطلقت مساء أمس منافسات الرماية الخاصة بالسيدات وبمختلف الأسلحة المستخدمة في البطولة تمهيداً للتصفيات النهائية مع فعاليات المهرجان التي بدأت بالسلام الوطني، ثم عرض الموسيقى العسكرية للقوات المسلحة، تلاه عرض «مجموعة الفرسان» حاملي علم الدولة وأعلام القوات المسلحة وقيادة الوحدات المساندة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثم عرض رماية المدفع.

وشاركت فرقة الخيالة التابعة لقيادة الوحدات المساندة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بعدد من العروض المتنوعة أثارت حماسة وإعجاب الجمهور الذين تفاعلوا معها.

وتفاعل الزوار مع عروض اليوم الثاني للمهرجان وأعقب ذلك عرض لنادي أبوظبي للصقارين، من خلال الصيد بالتلواح إحدى الرياضات التراثية التي تحظى باهتمام الجمهور.

وقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عرضاً تثقيفياً نال إعجاب الحضور، قدمته مديرية الطوارئ والسلامة عبارة عن ثلاث مركبات صغيرة الحجم بألوان مختلفة مخصصة للأطفال فقط، الأولى باللونين الأبيض والأزرق مختصة بالإنقاذ والثانية باللون الأصفر مخصصة للإطفاء والثالثة أبيض وأحمر مخصصة للإسعاف، وهذه المركبات مزودة بتجهيزات مختلفة، مثل خوذات وملابس الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وذلك بهدف توعية الأطفال بكيفية التعامل مع الحوادث الطارئة، في حالة كان هناك مشكلات واحتاجوا إلى التعامل معها مباشرة. وحرص ممثلو مديرية الطوارئ والسلامة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي على تنفيذ تجربة حية لأطفال شاركوا في العرض من بين أفراد الجمهور.

وشملت أيضاً فعاليات اليوم الثاني للمهرجان، عرضاً للفرقة الحربية. كما تواصلت فعاليات المعرض المصاحب للمهرجان وقرية التراث والشركات العارضة خلال الفترة المسائية، وقد شهدت إقبالاً واسعاً من زوار المهرجان من مختلف أطياف المجتمع، في مشهد يجسد أحد أبرز أهداف المهرجان في ربط الماضي والحاضر مع المستقبل، وتعريف النشء بتراثهم.

حلة جديدة ومنافسات متميزة

وقال اللواء الركن سالم علي الغفلي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الوحدات المساندة للرماية، إن الدورة السابعة من المهرجان، ظهرت بحلة جديدة وصورة مغايرة عن السنوات الماضية، وذلك وفق آلية تطويرية ننتهجها دائماً لجعل كل دورة من دورات المهرجان مختلفة عن سابقاتها في بعض النواحي الفنية والإدارية والخدمية. وأضاف: على الرغم من أن هذا المهرجان مخصص لمنافسات الرماية، إلا أننا حرصنا على أن تكون فعالياته جاذبة لأفراد الأسرة كافة، كما حرصنا على مشاركة الجهات المدنية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية لأفراد المجتمع، والتي تقدم خدمات غير ربحية ومنتجات خاصة بالأسر متوسطة الدخل، عبر القرية التراثية والمعرض المصاحب لها، وكذلك دمجنا الجهات التطوعية في عدة لجان إدارية من أجل الاستفادة من خدماتهم في تنظيم الدخول والخروج وإرشاد الجمهور إلى أماكن المهرجان والخدمات العامة.

وقال: هناك اهتمام بالغ من قبل المهرجان بتكريس ممارسة الرماية بين النشء، لما لهذه الرياضة من أهمية في تكوين شخصية الأجيال وإتاحة المجال بين الشباب والشابات، إلى جانب ما نقدمه من منافسات لكبار المواطنين تحت مظلة المهرجان، لضمان استدامة رياضة الرماية، كما أن الجهود المبذولة لا تقتصر على فترة المهرجان فقط، بل أوجدنا مقار أخرى للرماية في خمس مناطق من الدولة، كي نستثمر طاقات الشباب على مدار العام.

وأضاف نحن في هذا المهرجان نتوج جهود المتسابقين ونحفزهم على بذل المزيد وللاستمرار وإتاحة الفرصة لهم في السنوات المقبلة كي يكونوا أبطالاً في ميادين الرماية العالمية، كما لا يفوتنا في هذا العام زيادة عدد المسابقات التي وصلت إلى 15 مسابقة في الرماية،

وتابع أما القسم الثاني للمهرجان فيعنى بما تقدمه الجهات الداعمة والمشاركة في المهرجان.

خدمات لإسعاد رواد المهرجان

وقال تتضمن مسابقات النساء مسدس 25 متراً ومخصصة لعمر 18 سنة فما فوق، والسكتون 50 متراً ومخصصة لعمر 18 سنة فما فوق، والشوزن سكيت ومخصصة لعمر 17 سنة فما فوق، والشوزن تراب ومخصصة لعمر 17 سنة فما فوق. كما تشمل مسابقات الأولاد والبنات السكتون أولاد 50 متراً ومخصصة للفئات العمرية من الـ10 وحتى الـ16 سنة، وشوزن تراب للفئات العمرية من 17 وحتى 21 سنة، وشوزن سكيت من عمر الـ17 وحتى الـ21 سنة، والسكتون بنات 25 متراً من عمر الـ10 وحتى 17 سنة .

وقال العميد خميس جمعة النعيمي رئيس لجنة المشتريات والجوائز إن الدورة السابعة من مهرجان الوحدات المساندة للرماية، شهدت تطوراً كبيراً عن النسخ الست السابقة، لاسيما على صعيد التجهيزات الفنية والجوائز المقدمة للفائزين والسحوبات الخاصة بالجماهير من رواد المهرجان.

وأضاف: إن إقامة المهرجان هذا العام تحت شعار عام التسامح تعد امتداداً لعام زايد الذي رسخ المكانة التي يتمتع بها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن هذا المنطلق نضاعف من جهودنا لكي يظل مهرجان الوحدات المساندة للرماية، على عهد وثقة القيادة الرشيدة والمتسابقين والجمهور.

القرية التراثية

استحوذت القرية التراثية على اهتمام الزائرين لما تقدمه من منتجات ومعروضات تعكس أصالة الحضارة الإماراتية المرتبطة ببيئتها البرية والبحرية والجبلية، بما أتاح تنوع خيارات المشاهدة وتعريف الأجيال الجديدة بالعادات والتقاليد الموروثة.

50 غواصاً و20 متطوعاً في فريق الإمارات السبع للغوص

يشارك فريق الإمارات السبع للغوص التطوعي في فعاليات الدورة السابعة للمهرجان بركن تعريفي وترويجي لجذب الشباب إلى أنشطة تطوعية غير معهودة لكونها في أعماق البحر. وتتركز مهام الفريق في حماية البيئة البحرية، وإنقاذ الأحياء المائية من مخلفات الصيد والممارسات البشرية الخاطئة.

وقال خميس التميمي، أحد مؤسسي الفريق التطوعي، إنه قبل ما يزيد على ست سنوات اجتمع عدد من الغواصين على ممارسة هواية فريدة من نوعها تقوم على الحفاظ على البيئة عموماً، والبيئة البحرية بشكل خاص، لعلمهم بأن هذه المهمة تعد من أصعب المهام التي قد تحمل خطورة على حياة الشخص.

وأضاف: بعد فترة من العمل الفردي، وجدنا أنه من الأفضل تأسيس فريق يمثل طليعة الفرق المشاركة بالدولة في حماية البيئة البحرية، ومع التحول للعمل بشكل مؤسسي نجحنا في توسيع أعضاء الفريق ومهامه، إذ تخطى عددنا حالياً 50 غواصاً و20 متطوعاً من غير الغواصين.

وأوضح التميمي أن أعضاء الفريق مجموعة من الشباب يعملون إلى جانب عملهم الوظيفي على حماية البيئة البحرية من خلال الغوص حتى 30 متراً تحت الماء، واضعين حياتهم على المحك، لأجل تنظيف البيئة البحرية والحفاظ على أحيائها المائية، مشيراً إلى أن فريق الإمارات السبع للغوص التطوعي، يسعى للوصول إلى العالمية لرفع اسم الإمارات في مختلف المحافل التطوعية المعنية بالبيئة البحرية.

وأشار إلى أن الفريق قام بعدد من المهام التطوعية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين.

اكتشاف أبطال الرماية الصغار

تعد رياضة الرماية جزءاً من التراث الأصيل لشعب الإمارات، ويركز المهرجان على تشجيع أبناء الوطن على ممارسة رياضة الآباء والأجداد، وغرسها في الجيل الناشئ حتى يحافظوا على هذا الإرث، كما يهدف المهرجان إلى تنمية مهارات أبناء الإمارات في الرماية الفردية والجماعية، وتعزيز روح التنافس، وتعزيز التلاحم بين المؤسسة العسكرية وأفراد المجتمع وترتكز رياضة الرماية على أسس تاريخية عريقة ترتبط بمفاهيم الشجاعة والشهامة والإقدام، ويتيح المهرجان للطلبة المشاركة في مسابقات تساعدهم على تطوير وصقل مهاراتهم، حيث يسمح لهم بالمشاركة في منافسات الناشئين، السكتون 50 متراً للفئة العمرية من 10 إلى 16، كما تشهد فعاليات المهرجان تقديم توعية بأسس تعليم الرماية وجميعها مبنية بما يتطابق مع معايير السلامة العالمية، وخاصة أن الهدف من هذه المنافسات هو تشجيع الشباب الصغار على تجربة الرماية وجذبهم لممارستها.