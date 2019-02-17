«تدوير» يقـدم خدمـات جمع ونقل النفايات في شمال البر الرئيس لأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأ مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» تقديم خدمات غير مجدولة في القطاع الثالث، والذي يغطي شمال منطقة البر الرئيس لأبوظبي الشهامة، الرحبة، الباهية ومدينة خليفة، يتم خلاله توفير خدمات جمع ونقل النفايات، وما يتضمنه من خدمات تحت الطلب كخدمة نقل المخلفات الحجمية (أو كبيرة الحجم مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية)، والنفايات الخضراء والحيوانات النافقة.

وخلال المشروع، تم تضمين جزر إضافية ضمن منطقة الخدمات، وما يتطلب من توفير خدمة جمع ونقل النفايات من الجزر، وتصنيفها ضمن نطاق الأعمال، مما يساهم في توفير دراسة دقيقة لكمية وأنواع النفايات في الإمارة، ويساعد في الحفاظ على الموارد، بحيث يكون لكل نوع طريقة جمع ونقل مفصولة.

وأفاد المركز بأن المشروع يتضمن استخدام السيارات الكهربائية في تقديم الخدمات، بما يساعد في تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته، وتضمين التحسينات، مثل تطبيق نظام الوزن الإلكتروني الدقيق الذي سيتوافر في مركبات جمع النفايات، ليتم تحديد كمية النفايات الناتجة من مصدرها، بحيث سيكون لكل حاوية رمز تعريفي إلكتروني خاص عن طريق تركيب شريحة ذكية، وتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تتضمن التتبع الإلكتروني للمعدات وأماكن الحاويات وكمية النفايات المجموعة وجدول تقديم الخدمات ومواعيدها.

وأكد المركز أن جميع المركبات الأساسية في المشروع ذات انبعاث منخفض لأول أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة، وتم استحداث مواقع تجميع داخل المدن، لتعزيز ثقافة فرز النفايات من المصدر، بحيث ستكون ذات تصاميم جاذبة للجمهور. كما تم تعزيز النشاط المرتبط بالحملات التعليمية والتوعوية، لدعم برنامج الفرز في المصدر.

وتضمن المشروع تقديم خدمات مناطق العزب والمزارع، بتوفير أكثر من 200 حاوية سعة 7 أمتار مكعبة للمخلفات البلدية الصلبة، وزيادة خدمات التلقيط في المناطق، وتخصيص عدد 20 موقع تجميع للمخلفات، ستكون مخصصة لاستقبال النفايات الناتجة من العزب والمزارع.

كما تم تخصيص أكثر من 200 معدة تخصصية لتقديم الخدمات في المنطقة، منها 18 معدة كنس آلي، 11 معدة لغسيل الحاويات مع استحداث معدة جديدة لغسيل الحاويات سعة أكبر من 5 أمتار مكعبة، وتم تخصيص عدد 1,059 من القوة البشرية، تشمل الطاقم الإداري وطاقم العمل الميداني، منها 605 لتقديم خدمات الكنس اليدوي والالتقاط والنظافة العامة في منطقة الخدمات. وتوفير أكثر من 15,000 حاوية متعددة الأحجام لخدمة المناطق السكنية والتجارية.

وأوضح المركز أن توفير خدمات جمع ونقل النفايات في القطاع الثالث يدعم أولويات حكومة أبوظبي في تحسين جودة الحياة بمختلف مناطق الإمارة.