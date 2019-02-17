ملتقى الشارقة الثالث لسلامة الأغذية يبدأ 26 فبراير الجاري

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تنطلق 26 فبراير الجاري أعمال ملتقى الشارقة الثالث لسلامة الأغذية تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. ويناقش الملتقى الذي تنظمه بلدية الشارقة في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بمشاركة خبراء الأغذية في الدولة ومن خارجها، أحدث الطرق لسلامة الأغذية والطرق الوقائية وكفاءة المختبرات.

وقالت الشيخة شذى المعلا، مساعد المدير العام للصحة العامة والمختبرات المركزية ببلدية الشارقة، إن الملتقى يسعى ليصبح منصة لبناء الخبرات الخاصة بسلامة الأغذية، ويستهدف المنشآت الغذائية وشركات التدريب والمختبرات وأصحاب مشاريع الأسر المنتجة، إضافة إلى طلبة الجامعات في الدولة، واطلاعهم على أحدث برامج بلدية الشارقة الخاصة بالغذاء وبرامج أخرى ذات صلة.

وأشارت إلى أن الفعاليات ستشهد عقد حلقة شبابية تضم طلبة الجامعات وأعضاء مجالس شباب الإمارات، إلى جانب مجلس شباب بلدية الشارقة، يستعرضون طرق سلامة الأغذية من خلال الجهات الرقابية والتحليلية في بلدية الشارقة والأساليب المتبعة للتثقيف الصحي الغذائي، كما سيصاحب الحدث معرض تشارك به شركات الأغذية والتدريب والشركات الاستشارية، تعرض خلاله أحدث خدماتها في مجال الأغذية والحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن جلسات الملتقى ستتناول موضوع «حل أزمة الرعاية الصحية في العالم باتباع نظم غذائية أفضل» يقدمها الدكتور رايموند فرانسيس، محاضر بارز في العلوم الصحية ورائد معروف عالمياً في مجال الصيانة الصحية المثلى، فيما يستضيف الملتقى الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهو أول عالم أغذية إماراتي معتمد، وسيتحدث حول سلامة الطعام بين العرف السائد والحقيقة العلمية. وأشارت المعلا إلى أن الملتقى سيتناول 5 محاور مهمة في مجال سلامة الغذاء، منوهة إلى أن باب التسجيل مفتوح للمشاركة من خلال الرابط الخاص به على موقع البلدية «sfsf.shjmun.gov.ae».