«أمناء التقنية العليا» يستعرض الخطة الاستراتيجية للكليات

دبي (الاتحاد)

استعرض الاجتماع الأول لمجلس أمناء كليات التقنية العليا للعام 2019 برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجلس مجمع كليات التقنية العليا «وفق التشكيل الجديد للمجلس الذي اعتمد مؤخراً من قبل مجلس الوزراء»، الخطة الاستراتيجية للكليات 2017-2021، وركائزها الأساسية المتعلقة بالمخرجات الاستراتيجية والنجاح الطلابي وتنمية رأس المال البشري من كوادر إدارية وتدريسية والعمل لتحقيق التميز الأكاديمي فضلاً عن التركيز على الابتكار وريادة الأعمال ودعم توظيف الخريجين خاصة على مستوى القطاع الخاص، كما تم استعراض تقرير مرحلي حول الفصل الدراسي الأول ، وما تم إنجازه على مستوى عمليات الاعتماد الأكاديمي للبرامج الدراسية.

واطلع أعضاء المجلس على الخطط المتعلقة بطرح تخصصات جديدة وفق احتياجات سوق العمل المستقبلية، كما تم التطرق لجهود تحقيق الاعتماد المؤسسي للكليات.

كما استعرض المجلس البرامج والسياسات الأكاديمية المتبعة لدعم جودة المخرجات التعليمية وأهم النتائج التي تحققت حتى الآن في إطار مؤشرات الأداء المعتمدة ضمن الخطة الاستراتيجية وعددها 320 مؤشراً إلى جانب مراجعة أهم المبادرات الاستراتيجية.

وتم خلال اجتماع المجلس اعتماد الميزانية العامة للكليات للعام 2019، والحساب الختامي المالي للعام 2018 ، وتشكيل لجان داخلية متخصصة منها لجنة خاصة لرأس المال البشري وأخرى معنية بالشؤون الأكاديمية، كما تم الاتفاق على تعيين الدكتور عبدالرحمن العور نائباً لرئيس مجلس الأمناء.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس، الدكتور محمد عبداللطيف الشحي، والدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، ومالك سلطان آل مالك، وياسر سعيد المزروعي، وطارق عبدالرحيم الحوسني وخالد عمر البريكي، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع الكليات.

وأكد معالي ناصر الهاملي خلال الاجتماع ثقته بأعضاء المجلس الجديد وبما سيمثلونه من إضافة نوعية لمسيرة الكليات نظراً لخبراتهم وكفاءاتهم وارتباطهم الوثيق بقطاعات العمل الحيوية في الدولة الأمر الذي من شأنه المساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الوصول لمخرجات نوعية.