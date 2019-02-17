«كاميرات المراقبة» أمل عربية في البراءة من تهمة السب

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أجلت محكمة الجنايات في رأس الخيمة أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر قضية «عربية» في العقد الثالث من عمرها، كانت النيابة العامة قد وجهت لها تهم السب والقذف وضرب عربي.

وطالب محامي المتهمة بإعادة توصيف وقيد التهم المنسوبة لموكلته بناء على تقرير خاص بتسجيلات كاميرات المراقبة في المكان الذي وقعت فيه المشادة، والتي اطلعت عليها النيابة وأثبتت اعتداء صاحب الشكوى على المجني عليها وضربها وطرحها أرضاً، وأشار خلال المرافعة إلى أن كل ما فعلته المجني عليها هو الدفاع عن نفسها بحسب التقرير الوارد.

وطالب المحامي بإخلاء سبيل موكلته وبراءتها من جميع التهم المنسوبة لها بناء على هذا التقرير، وشهادة التحريات ومن استجوبتهم النيابة العامة في هذه القضية، والتي تعود تفاصيلها لبلاغ تقدم به المتهم، وقال فيه إن المجني عليها اعتدت عليه من دون أي سبب بالسب والقذف والضرب خلال وجودها وبعض أصدقائها بأحد الأماكن ما نتج عنه بعض الإصابات التي لحقت به.

وقد أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة لها، وذكرت أنها فوجئت بالجاني يحاول التحرش بها في أحد الأماكن، حيث اضطرت لمغادرة المكان وتوجيه بعض اللوم له، إلا أنها فوجئت بملاحقتها حتى باب سيارة الأجرة التي استقلتها هي وإحدى صديقاتها، حيث تعدى عليها بالضرب أيضاً إلى جانب تعديه على صديقتها، وهو ما أثبتته كاميرات المراقبة في المكان.