الامارات | جناح «آي جي جي» يضم 120 شركة

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح «آي جي جي» يضم 120 شركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفريق محمد هلال الكعبي: «أيدكس 2019 يشهد الإعلان عن شراكات جديدة محلية وعالمية».

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنترناشونال جولدن جروب - آي جي جي»، الفريق محمد هلال الكعبي، أن المجموعة ضاعفت حجم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للدفاع (أيدكس 2019)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2019).

وذكر في حديث صحافي أن جناح المجموعة، البالغة مساحته 1600 متر مربع، يضم أكثر من 120 شركة تعمل في قطاع الدفاع والتصنيع العسكري من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المجموعة ستعلن خلال أيام المعرض إبرام العديد من العقود والاتفاقيات الجديدة مع شركاء محليين وعالميين.

وتعرض «إنترناشونال جولدن جروب - آي جي جي» خلال الدورة الحالية لـ«أيدكس» و«نافدكس» أحدث المعدات الدفاعية وتقنيات صناعة الدفاع، ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية وقوات الأمن والشرطة.

وقال الكعبي إن جناح المجموعة يتيح للشركاء التعرف إلى آخر تطورات تكنولوجيا الدفاع والتصنيع العسكري في العالم، مؤكداً أهمية المعرض في تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجية مع المصنعين والخبراء والعارضين من مختلف الدول.

وتوقع أن تحقق الدورة الحالية فرصاً هائلة للمجموعة ولبقية المشاركين المحليين والعالميين. وقال إن هذه الدورة تشهد أضخم مشاركة لنا في معرض أيدكس قبل إطلاقه منذ 25 عاماً في العاصمة أبوظبي.

وحول حجم العقود والاتفاقيات الجديدة خلال فترة انعقاد «أيدكس»، أكد توقيع اتفاقيات وعقود جديدة أثناء المعرض مع جهات عالمية ومحلية.

وأشاد الكعبي بالمستوى المتطور الذي بلغته الصناعات الدفاعية الوطنية بالدولة بقوله «لقد أحرزت هذه الصناعات تقدماً ملحوظاً في تدريب الكوادر المواطنة، وتوفير احتياجات قواتنا المسلحة، ونقل التكنولوجيا الدفاعية إلى الدولة».

وحول الأسواق الخارجية التي تصدر لها «إنترناشونال جولدن جروب»، قال: «نحن نعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة لدولة الإمارات وفق نظام التنافسية، لتقديم الأفضل والأكثر جودة، حيث إن (آي جي جي) أصبحت المورد الرئيس للمعدات ومستلزمات الجنود والتجهيزات الدفاعية للقوات المسلحة في الإمارات». وأضاف الكعبي: «نحن بصدد إعداد الخطط المستقبلية لتصدير منتجاتنا إلى المنطقة، من خلال (آي جي جي للصناعات المتقدمة) التي تقوم على التنافسية وجودة المنتج في نهجها».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنترناشونال جولدن جروب»، فاضل سيف الكعبي، أهمية معرضي أيدكس 2019 ونافدكس 2019 بالنسبة إلى صناعة الدفاع المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذا الحدث ينقل الخبرة والتقنية والمعرفة إلى دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وقال إن إنترناشونال جولدن جروب أنجزت تأسيس مدينة «آي جي جي للصناعات المتقدمة» في مجمع توازن الصناعي في أبوظبي في زمن قياسي، لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة، والعمل على نقل أحدث التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية والخبرات والمعرفة إلى الدولة، من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع العديد من الشركاء الدوليين.

وذكر أن مدينة «آي جي جي للصناعات المتقدمة» تعتبر مدينة رائدة للصناعة الدفاعية الوطنية في الدولة، وتعتبر مكملة للصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية في الوقت ذاته، وهي صرح صناعي متميز.