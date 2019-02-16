

جدة-أمل العامري شهد معرض جده الدولي للسياحة والسفر النسخه التاسعه حضور اكثر من ٣٢٠من رجال الاعمال والخبراء ورواد شباب الاعمال وسيدات المجتمع

تقدم رجال الاعمال عدد كبير من المهتمين بالسياحة والاستثمار في هذا المجال

واستقبلت رئيس اللجنة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي والمدير التنفيذي المهندس حمزه ناصر والمستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني كل من رجل الاعمال فواز باشراحيل الذي اكد ان معرض جدة للسياحة والسفر عكس للحضور نموذجيه إقامة المعارض الدوليه

واعلن باشراحيل عن اعتزامه لاقامة اول مركز دولي للمعارض والمنتديات على مساحة ١١٥ الف متر مربع وان هناك دراسات اجريت في هذا الصدد ونامل ان ترى النور قريبا

وقال رجل الاعمال خالد السعود ان معرض جدة الدولي للسياحة والسفر يعد من المعارض التي تدار بكفاءات عاليه تثبت ان سيده الاعمال السعوديه تستطيع بكل كفاءة واقتدار

وافاد لقد سررت بوجودي للمعرض

وقال رجل الاعمال والخبير الاقتصادي ومؤسس بنك البلاد ابراهيم السبيعي معرض جدة الدولي للسياحة والسفر معرض يؤكد اهميه السوق السعودي بالنسبه للعالم وان وجود ٢٢ دولة و٢٠٠عارض يؤكد ايضا مكانة مدينه جده الاقتصادية

وان وجود العارضين للتسويق في المعرض ووجود واجهات سياحيه جديدة تعبر عن رغبه السعوديين في وجود واجهات اخرى سياحيه من اجل قضاء اجازتهم في دول اخرى وواجهات جديدة

وقال رجل الاعمال وليد السبيعي ما شاهدته شي جميل يثير الاعجاب وان معرض جدة للسياحة والسفر اثبت نجاحه للمره التاسعه ونتمنى لكل القائمين التوفيق

وتجول رجال الاعمال في الاجنحه المتخصصه للدول واستمعوا الى شرح مفصل عن الواجهات السياحيه للدول

كانت هذه تفاصيل خبر ٣٢٠ من رجال ورواد الاعمال يزورن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر ودعم فكرة انشاء اكبر مركز عالمي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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