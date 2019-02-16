"سيتي سكيب 2019" يستعرض مستجدات المشهد العقاري في المنطقة

تعتزم ’إنفورما الشرق الأوسط‘، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال المعارض العقارية والجهة المنظمة لفعاليات ’سيتي سكيب‘، إطلاق 3 فعاليات متتالية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات خلال الفترة بين يومي 24 مارس - 18 أبريل المقبل.

وتهدف إنفورما من خلال منصتها "سيتي سيكب 2019 " إلى تقيدم مظلة تجمع صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في قطاع العقارات بالإضافة إلى استضافة نخبة الخبراء والمختصين لاستعراض ملامح السوق العقاري في مختلف بلدان المنطقة وتسليط الضوء على مجموعة التحديات والفرص الواعدة عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات المصاحبة للمعارض.

وتقيم إنفورما أولى محطات سلسلة معارض ’سيتي سكيب 2019‘ في مصر حيث تنظم مؤتمر ومعرض ’سيتي سكيب مصر‘ في مركز مصر للمعارض الدولية بمدينة القاهرة على مدى يومي 24 و25 مارس المقبل، وذلك قبل انطلاق فعاليات المعرض في الفترة بين يومي 27-30 من نفس الشهر.

وينتقل ’سيتي سكيب‘ بعدها إلى "مركز جدة للمنتديات والفعاليات" في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل فعالياته إقامة معرض في الفترة بين يومي 5-7 أبريل، ويشهد اليوم الأخير من المعرض تنظيم ورشة عمل بهدف تعزيز تجربة الزوار وتمكينهم من التواصل مع مع أبرز المتخصصين في القطاع العقاري من المطورين العقاريين ومقدمي الخدمات لمواكبة آخر الاتجاهات في العقارات السعودية والتمكن من اختيار العرض الأنسب. وينهي ’سيتي سكيب‘ جولته خلال الربع الأول من العام الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث ستشمل قائمة فعالياته إقامة معرض يستمر 3 أيام بين يومي 16-18 أبريل مع أجندة حافلة بالأنشطة الغنية التي تتضمن إقامة مؤتمر في أولى أيامه.

وفي هذا السياق، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة معارض ’سيتي سكيب‘: "يمتاز معرض ’سيتي سكيب‘ لهذا العام بجدول أعماله الحافل، والذي صمم ليتماشى مع الطبيعة المختلفة لمحطاته الثلاث الأولى في المنطقة خلال ثلاث أسابيع من الفعاليات المتنوعة"

و أضاف:" يناقش سيتي سكيب 2019 مجموعة من المواضيع ذات الأهمية التي تجسد ملامح الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية لقطاع العقار في هذه الأسواق. ونسعى من خلال منصة سيتي سكيب إلى تعزيز فرص التواصل بين أصحاب المصلحة بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود الرامية إلى دفع عجلة السوق العقاري وتمكين الشركاء من تقديم حلول وتطوير منهجيات مرنة تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة لكل سوق"

ويركز المؤتمر في مصر على "تنشيط السوق العقارية وإعادة ترسيخ الثقة"، حيث ستسلط مجموعة من الممثلين عن الهيئات الحكومية والخبراء والجهات المؤثرة في السوق الضوء على الرؤية الاستراتيجية الرامية للوصول بالسوق العقارية المصرية إلى مرحلة النضج.

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وخلال اليوم الأول، سيتناول المتحدثون في القاهرة توجهات ومؤشرات السوق، والخطوات الأساسية الرامية لجذب المستثمرين، وسبل إنشاء سوق ناضجة للرهن العقاري. وسيشهد المعرض عقد جلسات نقاشية خاصة تتمحور حول قطاعات الضيافة والسياحة والتنمية الصناعية. وسينتقل التركيز في اليوم الثاني نحو مواضيع الاستدامة والتصاميم المبتكرة والتكنولوجيا، حيث ستركز الجلسات النقاشية على قطاعي المكاتب وتجارة التجزئة، إلى جانب الاستدامة وتنسيق الحدائق وإدارة النفايات.

من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى مشاركة أكثر من 40 جهة عارضة وما يزيد عن 8 آلاف زائر في فعاليات معرض ’سيتي سكيب جدة‘ لهذا العام، والذي يتطلع إلى المساهمة في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية الخاصة بالسوق العقارية، وذلك في إطار خطة التنويع الاقتصادي لـ "رؤية السعودية 2030".

وأوضح سبيلر هذه النقطة بالقول: "من المتوقع أن تساعد الإجراءات التطويرية لـ "رؤية السعودية 2030" على جذب استثمارات كبيرة نحو السوق العقارية السعودية، والتي ستضاعف مساهمتها في الاقتصاد الوطني خلال العقد القادم. فقد شهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية الخطوات الواسعة التي اتخذتها المملكة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنفيذ مجموعة من مبادرات التجديد الحضري، فضلاً عن توظيف استثمارات كبيرة في البنية التحتية. ولا شك أن هذا التقدم الذي تم إنجازه مؤخراً، والذي يتكامل مع منح الضوء الأخضر للبدء بتنفيذ عدد من المشاريع المختلفة، سيسهم في تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية. ونحن نعتقد بأن معرض ’سيتي سكيب جدة‘ سيساعد على دفع عجلة الاستثمار في القطاع العقاري السعودي من خلال تعزيز حضوره كنقطة لقاء تجمع قادة القطاع الإقليميين والعالميين، والذين يمكن أن يسهموا في تحويل "رؤية السعودية 2030" إلى واقع ملموس".

ومن خلال التركيز على "تحقيق التنوع الاقتصادي وتنشيط السوق"، ستشهد ورش العمل التي تقام على هامش المعرض في مدينة جدة عقد مناقشات معمقة حول التأثيرات الإيجابية لقطاع السياحة والضيافة على "رؤية السعودية 2030". وسيشهد المعرض في نسختيه المقامتين في مدينتي القاهرة وجدة تنظيم حفلين لتوزيع ’جوائز سيتي سكيب‘، والتي تحتفي بالتميز في مجالي التطوير العقاري والهندسة المعمارية.

من جانب آخر، سيقام مؤتمر ’سيتي سكيب أبوظبي‘، المنصة الرسمية للفعالية العقارية الرائدة في العاصمة الإماراتية، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وستتمحور أجندة عمل المؤتمر الذي يقام على مدى يوم واحد حول مستقبل الابتكار التنظيمي والتقني، مع تركيز قوي على استراتيجية النمو للقطاع الحكومي في العاصمة الإماراتية.

وحول ذلك، قال سبيلر: "أصبح الاهتمام المتنامي بأبوظبي أكثر وضوحاً منذ إعلان الحكومة عن إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم إماراتي لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة القادمة. وخلال مشاركتهم في فعاليات ’سيتي سكيب أبوظبي‘، سيسلط ممثلو الحكومة الضوء على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ خطة التنويع الاقتصادي، إلى جانب توضيح السبل الكفيلة بتعزيز القطاع العقاري. كما ستتاح الفرصة أمام الوفود المشاركة لسماع شرح مفصل حول منهجية الأعمال الجديدة في أبوظبي من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن أبرز اللاعبين في القطاع العقاري للإمارة، حيث سيطلعون على الأسباب التي تعزز حضور العقارات الصناعية لتصبح واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية مستقبلاً".