جلفود 2019 يساهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية لتجارة الأغذية والمشروبات

إقبال كبير للوفود الحكومية والتجارية على الحدث التجاري الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك بالتوازي مع وصول قيمة الإنفاق الاستهلاكي على الأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى 7.2 تريليون دولار أمريكي

المعرض سيشهد استضافة اجتماعات تجارية رفيعة المستوى، وتنظيم قمة الابتكار التي ستتناول مستقبل الأغذية، بالإضافة إلى استعراض آلاف المنتجات الجديدة في الأسواق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 16 فبراير 2019: تستعد دبي لاستضافة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض ’جلفود 2019‘، الفعالية السنوية التجارية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وذلك في الفترة من 17-21 فبراير على أرض مركز دبي التجاري العالمي. وسيساهم هذا المعرض في تعزيز مكانة دبي المرموقة على مستوى قطاع تجارة الأغذية والمشروبات العالمية، لاسيما وأنه سيستقطب أعداداً كبيرة من الوفود الحكومية ووزراء التجارة وآلاف المتخصصين في قطاع الأغذية.

ويأتي تنظيم معرض ’جلفود 2019‘ في وقتٍ يشهد فيه الإنفاق الاستهلاكي العالمي على الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً بواقع 600 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 7.2 تريليون دولار خلال عام 2018 - أي ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - وذلك بحسب "تقرير جلفود لتوقعات قطاع الأغذية والمشروبات العالمي 2019" الذي أعدته مؤسسة ’يورومونيتور انترناشيونال‘ وسيتم إصداره خلال المعرض.

وفي ظل التوقعات التي يشملها التقرير حول مساهمة منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في نمو التعداد السكاني العالمي من 7.6 مليار نسمة في عام 2018 إلى 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2030، سترحب الدورة الرابعة والعشرين من الفعالية التجارية السنوية الأكبر على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات بالضيوف القادمين من شتى أنحاء العالم، وذلك انسجاماً مع التزام دبي بترسيخ مكانتها الاستراتيجية كبوابة تجارية تربط بين الأسواق الغربية الرائدة وأسواق النمو الرئيسية في الشرق.

وباعتباره المنصة المتخصصة لخبراء قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم، سيمتد معرض ’جلفود 2019‘ على مساحة عرض تتجاوز مليون قدم مربعة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك مع مشاركة أكثر من 5 آلاف جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية، والتي ستقدّم جميعها باقة متنوعة من المنتجات والحلول الجديدة والمبتكرة بهدف تلبية الاتجاهات الناشئة ومواكبة الخيارات المتغيّرة للمستهلكين.

حضور واسع للوفود الحكومية ووزراء التجارة

على مدى 5 أيام، سيشهد معرض ’جلفود 2019‘ تنظيم الكثير من الأنشطة والمفاوضات التجارية، وسيقوم المندوبون رفيعو المستوى من 120 بلداً بتسليط الضوء على أحدث مجموعات المنتجات التي تستهدف القطاعات الرئيسية في سوق الأغذية والمشروبات، كما يستضيف المعرض 3 أجنحة وطنية تشارك للمرة الأولى على الإطلاق وهي: أجنحة الاتحاد الأوروبي وبلغاريا ونيوزيلندا، وهو ما سيعكس الجاذبية الواسعة التي يتمتع بها ’جلفود‘ كمنصة تجارية رائدة على مستوى القطاع.

وبهذا الصدد، قال فيل هوجان، المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية: "يعتبر معرض ’جلفود‘ أكبر فعالية تجارية سنوية لقطاع تجارة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم. ومن الطبيعي أن يحظى الاتحاد الأوروبي- الذي يعتبر أكبر مصدّر ومستورد للمنتجات الغذائية الزراعية في العالم - ببصمة واضحة ومميزة تنسجم مع حضور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجناح الخاص بالاتحاد. ويقدّم هذا المعرض فرصةً رائعةً لرجال الأعمال في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم لمعرفة المزيد عن تميّز الاتحاد الأوروبي في مجال إنتاج الأغذية المتميزة والآمنة وفق أعلى معايير الجودة".

وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل قائمة الدول الجديدة المشاركة بصورة فردية على كل من جواتيمالا والعراق ولوكسمبورج وجزر المالديف ونيبال والنرويج وبابوا غينيا الجديدة وتنزانيا.

ومن خلال الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي كمركز لإعادة التصدير في المنطقة وخارجها، نجح معرض ’جلفود 2019‘ مجدداً في استقطاب مشاركات رفيعة المستوى من مناطق الشمال والجنوب والشرق والغرب، والأمريكيتين إلى أستراليا وغيرها.

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وبدورها، قالت جاكلين سيمس، وزيرة الزراعة والتنمية الإقليمية والموارد في ولاية فيكتوريا، والتي تزور المعرض على رأس وفد من ولاية فيكتوريا الأسترالية: "لقد وضعنا هدفاً طموحاً لتنمية صادراتنا من الأغذية والألياف إلى حدود 20 مليار دولار بحلول عام 2030، ونحن في طريقنا لتحقيق هذا الهدف بفضل ابتكاراتنا وجهود مزارعينا الذين يعملون بجد لتحقيق ذلك. وباعتبار أن فيكتوريا تمثل عاصمة الأغذية والمشروبات في أستراليا، فإننا نفخر باستعراض منتجات الولاية الفاخرة من خلال المنصة التجارية الأكبر على مستوى العالم لمعرض ’جلفود‘.

وتعتبر الأسواق العالمية، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، بمثابة عنصر أساسي لنجاح قطاعنا الزراعي". وأضافت سيمس: "شهدت صادراتنا لمنطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 24% خلال العام الماضي، وإن تواجدنا في معرض ’جلفود‘ يسلط الضوء على مدى التزامنا الراسخ تجاه المنطقة. ويشهد الوفد المشارك في المعرض تواجد 36 من شركات ومصنعي الأغذية والمشروبات في ولاية فيكتوريا".

قمة الابتكار ومسابقة النكهات العالمية تتصدر مشهد الفعاليات الجديدة

استناداً إلى مسيرته التي تمتد على مدى ثلاثة عقود، لعب معرض ’جلفود‘ دور حلقة الوصل في قطاع تجارة الأغذية العالمية من خلال دبي، وستشهد دورة المعرض لعام 2019 تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية المصممة خصيصاً لتعزيز دور المعرض كعامل ممكن في إطار رفع مستوى وأهمية منتدى قطاع الأغذية العالمي.

وتستضيف ’قمة جلفود للابتكار‘- التي تقام على هامش المعرض الرئيسي وتستمر على مدى 3 أيام- بعضاً من أبرز الأسماء في القطاع وأهم قادة الفكر وكبار الموزعين لدراسة أحدث التحديات والفرص التي تواجه القطاع عبر مجموعة متنوعة من المؤتمرات والجلسات الحوارية ومنتديات النقاش. ومن ناحية أخرى، ستشهد مسابقة ’النكهات العالمية‘ قيام نخبة من أمهر الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان وكبار خبراء الطهي باستعراض مهاراتهم المميزة ضمن مجموعة من العروض وجلسات الطهي الحية والتفاعلية.

وستشهد المسابقة حضور الشيف الأردنية المشهورة منال العالم التي تقدم برامج تلفزيونية متخصصة بالطهي، وذلك إلى جانب مجموعة المواهب الإقليمية التي تسلط الضوء على مختلف الأطباق والنكهات المميزة من حول العالم.

وقالت الشيف منال التي تلقب بملكة المطبخ العربي: "نحن نستمتع كطهاة بمشاركة ما نكنه من حب وشغف كبيرين للطعام إلى جانب استعراض الاستخدامات المتعددة للأدوات والمكونات التي نستخدمها. وتمثل مسابقة ’النكهات العالمية‘ منصةً فريدةً لإلقاء الضوء على تنوع اتجاهات ومدارس الطهي أمام جمهور يبدي الكثير من الشغف تجاه هذا الأمر. وأشعر بحماس كبير حيال الانضمام لهذه المجموعة المميزة من الطهاة الذين يقدمون لمحةً عن مختلف النكهات العالمية خلال معرض ’جلفود‘ - ويشرفني للغاية أن أقوم بتسليط الضوء على المطبخ العربي واستعراض فنونه المميزة".

وتشتمل قائمة البرامج والفعاليات التي تقام على هامش معرض ’جلفود 2019‘، الذي ينعقد تحت شعار ’عالم من التميز. عالم من المأكولات‘، على برنامج’تي هاوس‘ الذي يركز على استعراض أصناف الشاي المتنوعة والفاخرة، مع مجموعة من العروض المميزة والحلقات التعليمية وجلسات التذوق وأساليب تقديم الأطعمة والمشروبات المترافقة وغيرها من الأنشطة المميزة؛ وبرنامج "باربكيو ماسترز" الذي يتضمن مجموعةً من مسابقات الشواء والعروض الحية التي تقدمها نخبة من أشهر الطهاة وخبراء الشواء في الهواء الطلق؛ و’بطولة جلفود العالمية للطهي‘، وهي مسابقة تستمر لمدة يوم واحد وتشهد تنافس أربعة فرق تضم أشهر الطهاة على مستوى العالم في التحدي المميز لتحضير مجموعة من الأطباق العالمية. ومن ناحية أخرى، يعتبر نادي CxO وجهةً اجتماعية حصريةً لأبرز صنّاع القرار في القطاع والمدراء من ذوي الأفكار الابتكارية الطموحة.

ومن جانبها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: "يواصل ’جلفود‘ استقطاب أبرز قادة القطاع وصناع القرار الرئيسيين ووجهات توزيع الأغذية الرائدة، حيث يتيح لهم ممارسة الأعمال التجارية والتعارف والتواصل واستكشاف الفرص الجديدة وإجراء الصفقات المجزية واكتساب الأفكار والرؤى حول أحدث الاتجاهات العالمية، وذلك من خلال حدث عالمي المستوى يحظى باهتمام جميع المتخصصين في قطاع الأغذية".

ويُعتبر ’جلفود 2019‘ معرضاً حصرياً للزوار العاملين في مجالات التجارة والأعمال. ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً لغاية 7 مساءً خلال الفترة الممتدة بين 17 إلى 20 فبراير 2018، ومن الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 5 مساءً يوم 21 فبراير 2018. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.gulfood.com