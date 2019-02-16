الجلسة الافتتاحية تسلط الضوء على أهمية السياسات الحكومية في تطبيق اهداف التنمية المستدامة

أكد مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على حرص دولة الإمارات على تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتغلب على كافة التحديات لتسريع عملية الاستدامة من خلال خطط واستراتيجيات تم تصميمها بشكل يتناسب وتطبيق هذه الأهداف في كافة المجالات وعلى رأسها التعليم والصحة والطاقة والاقتصاد المبني على المعرفة،

وأشار المدني إلى أن دولة الإمارات أعلنت عن رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى ن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما لن يتحقق بدون تحقيق كافة اهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: أطر السياسات المستقبلية 2030"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من "منتدى الإمارات للسياسات العامة" الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، يومي 27 و28 يناير 2019 في انتركونتيننتال فستيفال سيتي - دبي، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

وأدار الجلسة البروفيسور رائد عوامله عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بمشاركة معالي يانيك جليمارك، الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة، والبروفسور سلمان كيشافجي مدير مركز كلية هارفارد الطبية لخدمات الصحة العالمية، وعدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وفادي غندور رئيس مجلس إدارة ومضة دوت كوم مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة أرامكس.

وخلال الجلسة أشار مالك رضوان المدني أن هناك في دولة الإمارات العديد من القطاعات مثل الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والأسواق الحرة والقطاع الخاص. ومن منطلق التكامل، تعزز دولة الإمارات التعاون بين كافة القطاعات لتنفيذ مخططات واهداف التنمية المستدامة. وهناك أيضاً مجلس استشاري للقطاع الخاص تم إنشاؤه في أكتوبر الماضي لمساعدة رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص على المضي قدماً وفق سياسات حكومة الإمارات المشتركة والعمل كفريق واحد لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق نفسه، أكد المدني على حرص دولة الإمارات على نشر ثقافة الابتكار، واهمية التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سوف يتحقق من خلال حكومة مبتكرة وقطاع خاص مبتكر، وأن تكون السياسات المستقبلية مبتكرة لتواكب التحديات وترتقي لطموحات الشعب. حيث تمتلك دولة الإمارات رؤية مستقبلية في كافة المجالات وعلى رأسها التعليم والصحة والطاقة والمدن الذكية ووظائف المستقبل. بما يخلق فرص اقتصادية متنوعة تسهم في استمرار التنمية دون معوقات في المستقبل.

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ومن جانبه أكد معالي يانيك جليمارك، الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة أن تنظيم الحكومات لنفسها من أهم التحديات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لهذا التنظيم أن يتحقق من خلال تخصيص وزارات معنية بالاستدامة بشكل مباشر. حيث أن هناك 17 هدف مختلف يواجه مشكلات مجتمعية متأصلة في العديد من الدول تشمل التعليم والصحة وسوء التغذية ونقص المياه والعنف والأماكن الخطرة، وهو ما يستوجب خطة متكاملة.

وبدوره أشار عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، إلى ضرورة فهم عملية التغير وما هي المصادر والسياسات. وبالنظر إلى التغيير، أكد أن هناك حالياً نحو 170 دولة معنيين بالاستدامة والطاقة المتجددة من أجل المساهمة في حل قضايا المناخ، وتتبنى تلك الدول حالياً مشروعات للطاقة المتجددة، وهو ما يعد تغيير وتقدم نوعي في كل أنحاء العالم. وأكد أمين أن دبي تمتلك هيكلية سياسات رائدة خاصة بالطاقة المتجددة ما يؤهلها لقيادة المنطقة نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار أيضاً إلى أن كافة مخرجات الدراسات العالمية تؤكد على أن الكهرباء تمثل مستقبل الطاقة، بخاصة بالنسبة للصناعة، وهو ما يستلزم استغلال كافة الموارد والمصادر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أن الدول التي تقاعست عن تلك المشروعات حققت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.

وفي ربط الصحة بالتنمية المستدامة، قال البروفسور سلمان كيشافجي مدير مركز كلية هارفارد الطبية لخدمات الصحة العالمية، إن أهداف التنمية المستدامة معنية بشكل مباشر بصحة الإنسان، حيث أن مرض السكري على سبيل المثال يمثل خطراً كبيراً في متلف دول العالم. فالتنمية المستدامة معنية بالتغذية السليمة تقليل آثار التلوث، وهو ما سوف يصب في مصلحة صحة البشر ول العالم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة اعتماداً على كوادر بشرية تتمتع بصحة جيدة. وأشار أيضاً إلى الدراسات التي تؤكد أنه بحلول عام 2020 سوف تقل أرقام الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، ولكن في الوقت نفسه سوف يتبقى مئات الملايين منه، ما سوف يؤثر بشكل مباشر على صحتهم الجسدية والنفسية، ما يتطلب وضع خطط عاجلة لتقليل تلك الفجوة.

سلط فادي غندور رئيس مجلس إدارة ومضة دوت كوم مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة أرامكس، الضوء على أهمية الاهتمام بتنمية قطاعات الصناعة والأعمال خصوصاً في الأسواق الأقل نمواً، وأشار إلى أنه ينبغي إشراك كافة قطاعات المجتمع في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بسبب عد وجود الوعي الكافي لدى المجتمعات وانعزال الكثير من الحكومات عن المجتمع وتطبيقها لخططها الخاصة في منأى عن المجتمع، وهو ما لن يحقق نتائج تذكر.