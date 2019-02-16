"الأرصاد": رياح نشطة واضطراب الموج في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي أخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب الرياح الشمالية الشرقية والمصاحبة لتكونات السحب الركامية.

وأوضح المركز في بيان أصدره صباح اليوم ان سرعة الرياح في الخليج العربي تصل إلى 42 كم/ساعة و تؤدي إلى إرتفاع الموج من 4 إلى 6 أقدام وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 11 من مساء اليوم.

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