كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بعد “أوبر”.. “كريم” تعين أول دفعة من السائقين الإماراتيين في أبوظبي

كشفت شركة “كريم” النقاب عن أول مجموعة من السائقين الإماراتيين في أبو ظبي، بعد أيام فقط من منافستها “أوبر”.

وقال باسل النحلاوي المدير العام للشركة: “تفخر شركة كريم بتقديم المجموعة الأولى من السائقين الإماراتيين الذين يجسدون المشاعر الوطنية والرغبة في خدمة المجتمع، وبذلك يقدمون مدينتهم بأفضل طريقة ممكنة للزوار”.

ويأتي توظيف كريم للسائقين الإماراتيين في إطار برنامج التوعية بالتعاون مع مركز النقل المتكامل التابع لوزارة النقل (ITC) والذي يستهدف مواطني دولة الإمارات.

وقد اجتذب البرنامج الجديد أكثر من 100 متقدم، وكشفت كريم عن المجموعة الأولى تضم 14 سائقاً، في حين سينضم أكثر من 30 سائقاً إضافياً إلى الأسطول في الأسابيع المقبلة، بحسب “أريبيان بيزنس”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشركة تخطط لاستهداف المرأة الإماراتية في المستقبل ، قال النحلاوي: “نحن نستهدف بالفعل النساء الإماراتيات، ولدينا بالفعل نساء إماراتيات متقدمات، وسنى العديد منهن قريباً على الطريق”.

وتأتي تعليقاته بعد أسبوع من إعلان أوبر أن مواطنين إماراتيين في أبو ظبي بدأوا في نقل الركاب في سياراتهم الخاصة للمرة الأولى، وذلك بعد أن أعيد إطلاق أوبر في العاصمة في ديسمبر.