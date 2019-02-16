كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مجموعة جميرا تطلق فندقاً فاخراً في الصين

يقع فندق Jumeirah Living Guangzhou على بعد دقائق فقط من المعابد القديمة ودار أوبرا Guangzhou، وفي قلب منطقة الأعمال المركزية في مدينة Zhujiang New Town، ويمثل تجربة هامة في أجواء الضيافة والفخامة في عاصمة مقاطعة Guangdong الصينية.

وتحيط بالفندق ناطحات السحاب المتلألئة، ويقع بالقرب من مناطق الجذب الشهيرة بما في ذلك متحف Guangdong ومركز Guangzhou المالي الدولي.

ويقدم الفندق التوازن المثالي للراحة المنزلية إلى جانب خدمة جميرا الأسطورية التي تقدم 108 غرفة و 18 جناحًا و 169 شقة فاخرة، بحسب موقع hospitalitynet.

ويتكون الفندق من برجين شاهقين، مما يمنح الضيوف المميزين والمقيمين في غوانغتشو هروبًا سريعًا ومريحًا من المدينة الداخلية إلى ما يشبه عالمًا جديدًا من الوفرة والفخامة.

وتم تصميم البرج الجنوبي بشعور أكثر تقليدية من الفخامة والرفاهية. وتتميز القاعة والمدخل الرئيسي بهندسة معمارية كلاسيكية جديدة، مع غرف فسيحة وسقوف مزدوجة الارتفاع وأسطح رخامية. وتعكس خطوط التماثل تصميم مسكن فخم كبير مع المنحوتات التقليدية من الأبواب والعتبات إلى الأفاريز. وقد أدرجت الزهور أيضا في التصميم.

ويوفر البرج الشمالي منهجًا فخمًا للرفاهية، وهو مصمم ليكون أنيقًا ومصقولًا. لا تقتصر الجمالية المعاصرة فيه على استخدام البساطة والأناقة فحسب، بل يدمج عناصر الشرق بكل التفاصيل، بما يلبي احتياجات الموظفين التنفيذيين الشباب المتنامي في مدينة غوانغتشو التي تعد ثالث أكبر مدينة في الصين، وتعتبر مركزًا تجاريًا بارزًا، وترحب بالزائرين من جميع المستويات التجارية والخلفيات.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الفندق: https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/guangzhou_/jumeirah-living-guangzhou/