كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| قطاع المطاعم والمقاهي بدبي.. نمو متسارع ووظائف بالآلاف
تعتبر المطاعم والمقاهي التابعة للعلامات التجارية العالمية أو الإقليمية العاملة في إمارة دبي من الأماكن التي تستقطب سكان الإمارة وزوارها، كما يعد قطاع المطاعم والمقاهي الأسرع نمواً في المنطقة خصوصاً في دبي، التي تضم 11.8 ألف مطعم ومقهى، حتى نهاية عام 2018، تعرف على أهم الجنسيات التي تستثمر في هذا القطاع وعدد الوظائف التي يوفرها؟
التقرير التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على نمو هذا القطاع:
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