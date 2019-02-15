حاكم أم القيوين يشهد مهرجان السيارات الكلاسيكية

أم القيوين (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحصن فلج المعلا، مهرجان السيارات الكلاسيكية الذي تنظمه دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بالتعاون مع مركز الفلج للسيارات الكلاسيكية، وبمشاركة أندية السيارات الكلاسيكية في الدولة.

وتجول صاحب السمو حاكم أم القيوين والحضور في مختلف أرجاء المهرجان الذي أقيم في الساحة الأمامية لحصن فلج المعلا، والتقى سموه ممثلي الأندية العارضة، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين عن المهرجان. وأبدى سموه إعجابه بما شاهده من السيارات الكلاسيكية المعروضة، مثمناً جهود اللجنة المنظمة للمهرجان وكافة المتطوعين المشاركين في تنظيم واستضافة وإدارة المهرجان بشكل مميز.

وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للمهرجان والخاص بالأسر المنتجة، مشيداً بمشاركاتهم في الفعاليات والمهرجانات على مستوى الإمارة. ورافق صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال جولته التفقدية للمهرجان، الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ حمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، والمسؤولون، والضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت علياء محمد الغفلي، مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، إن تنظيم مهرجان السيارات الكلاسيكية بحصن فلج المعلا يتيح للزوار مطالعة عدد كبير من السيارات قديمة الطراز التي حرص ملاكها على الحفاظ عليها وإبقائها بأفضل حال لتكون شاهداً على مراحل مهمة في تاريخ أبناء الإمارات، علماً بأن هواية امتلاك السيارات القديمة من الهوايات الشائعة لدى كثير من الإماراتيين الذين يسعون باستمرار للحصول عليها، باعتبارها ترمز إلى مراحل زمنية سابقة، وقد أصبحت مهرجانات السيارات الكلاسيكية من المعالم الرئيسة في أغلب المهرجانات بالدولة. وقد شهدت أجنحة المهرجان مفردات من التراث الإماراتي، منها عروض الفرق الحربية الشعبية والفلكلورية.