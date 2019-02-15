300 رقم في مزاد "طرق دبي"

دبي (وام) تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 300 رقم رباعي وخماسي خلال مزادها الإلكتروني المقبل رقم 55 وذلك للوحات المركبات المميزة من الفئات/‏‏‏T P - Q - R - S - - O- N - M - L - K - J- I - H - B - A/‏‏‏.

وأكد جمال هاشم السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة أن التسجيل في المزاد سيبدأ اعتباراً من غد الأحد فيما ينطلق المزاد في 24 فبراير الجاري، ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح أن بيع الأرقام في هذا المزاد سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، مشيراً إلى أن المشاركات الواسعة من قبل الجمهور في المزادات، سواء كانت علنية أو إلكترونية، ومدى التنافس الإيجابي فيما بينهم للحصول على الأرقام، يعكس أهمية تنظيم هذه المزادات لإسعاد المتعاملين المهتمين باقتناء الأرقام وتحقيق رضاهم.

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