"مرور رأس الخيمة": معابر جديدة للمشاة في مناطق الكثافة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أنها رفعت تقارير مرورية خاصة بإيجاد معابر علوية وسفلية لعبور المشاة، وذلك في مختلف شوارع ومسارات الإمارة، وتأتي هذه الخطوة في سبيل إيجاد أماكن مخصصة لعبور المشاة، خاصة في المناطق التي تشهد عبورهم بكثرة من دون توافر إشارات أو ممرات، وللحد من حوادث الدهس.

وقال العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة: «إن الإدارة قامت بتنفيذ جولات ميدانية على مختلف الشوارع وطرق رأس الخيمة، بهدف التعرف إلى مدى تحقيق تلك الطرق لمتطلبات الانسيابية المرورية في عملية مرور المركبات، وعبور المشاة في الأماكن المخصصة».

وذكر أن الإدارة قامت مؤخراً بتحديد بعض المواقع التي تمثل نقاطاً ساخنة، وتشهد عبور بعض من المشاة في الأماكن غير المخصصة لعبورهم، الأمر الذي يساهم في وقوع حوادث الدهس المخلفة للإصابات والوفيات، وعلى إثره اتجهت نحو تحديد تلك المواقع، والعمل على دراسة مدى أهمية وجود أماكن للعبور، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة.

وأضاف النقبي: «تم تحديد بعض من المواقع التي تتطلب إيجاد أماكن لعبور المشاة من خلال إيجاد معابر علوية وسفلية، تتيح الفرصة للمشاة لعبور الطرق بكل أريحية تامة، بعد أخذ حقهم في ذلك من دون الحاجة إلى عبور الأماكن غير المخصصة، والتي قد تتسبب في وقوع حوادث الدهس، وتعمل على إرباك عملية السير والمرور.

وأشار إلى أن الإدارة، وبالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في الإمارة، قامت مؤخراً بتنفيذ عدد من المعابر الواقعة على طريق الكورنيش، وفي منطقة النخيل وغيرها التي تشهد مرور الأعداد الكبيرة من المشاة لقصد وجهات خدمية متنوعة ومراكز تجارية قريبة من تلك المسارات.

وذكر النقبي أن هناك توجهاً لفصل الجزيرة الوسطية الموجودة في عدد من شوارع رأس الخيمة، من خلال وضع حواجز أسمنتية لمنع عبور المشاة، ودعوتهم العبور في الأماكن المخصصة، إلى جانب قيام فريق من الإدارة بتنفيذ الجولات الميدانية على الطرق والمسارات للالتقاء بالمشاة، والعمل على توعيتهم بخطورة عبور الطرق في غير الأماكن المخصصة، وبيان النتائج التي تسفر عنها.

وأشار إلى أن الإدارة قامت مؤخراً بإزالة بعض من معابر المشاة التي تسببت في إرباك عملية السير والمرور في السابق، وأسفرت عن قوع إصابات ووفيات نتيجة تسجيلها حوادث دهس المركبات للمشاة، وذلك بعد إقامة دراسة شاملة عن الوضع المروري الواقع على الطريق.