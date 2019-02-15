بدء الدراسة في أكاديمية العلوم والنقل البحري سبتمبر

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلن الدكتور أحمد يوسف، أستاذ التقنية البحرية ومدير المنتدى الدولي للنقل البحري، افتتاح فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، وستبدأ الدراسة فيها سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور أحمد يوسف في تصريحات لـ «لاتحاد»: تبدأ الدراسة بشكل رسمي في سبتمبر المقبل ومتوقعين أن يكون هناك إقبال كبير من قبل طلبة الثانوية العامة للتخصص في مجال الهندسة البحرية والملاحة البحرية، مشيراً إلى أن مدة الدراسة 4 سنوات للبكالوريوس، بالإضافة إلى حصول الخريج على شهادة أهلية بحرية دولية.

وأوضح أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقع في يناير 2019 الاتفاق التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى المنظمات التعليمية المتخصصة لجامعة الدول العربية، ومقرها جمهورية مصر العربية لإنشاء فرع الأكاديمية بمدينة خورفكان بالشارقة.

وأشار إلى أن الأكاديمية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية والمتخصصة في مجال التعليم والتدريب، ويشارك في عضويتها جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وقد تأسست في 1972 كمنظمة متخصصة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الأكاديمية تقدم خدماتها بشكل أساسي للطلاب من جميع أنحاء العالم العربي والدول الأفريقية، وعلى مدار 46 سنة حققت الأكاديمية الكثير من الإنجازات التعليمية والتدريبية والبحثية في مختلف العلوم والتخصصات البحرية والهندسية والعلوم الإدارية.

وللأكاديمية ترتيب عالمي في قائمة المؤسسات التعليمية الرائدة، حيث منحت في 2007 دائرة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO ،ما مكنها من الحصول على مركز بين أفضل المؤسسات الستة في العالم في مجال تطبيق مستويات قياسية في التعليم العالي.

مشيراً إلى أن الأكاديمية حاصلة على اعتمادات من المنتدى الدولي للنقل والمنظمة البحرية الدولية والهيئة المركزية للتقييم والاعتماد في ألمانيا والمفوضية الأوروبية.

وقال أستاذ التقنية البحرية: تقوم الأكاديمية بتخريج طلبة متخصصين في مختلف علوم وتكنولوجيا النقل البحري ولوجستيات النقل الدولي والقانون البحري، ما سيعمل على توفير دراسات نوعية متخصصة وحديثة ورفد سوق العمل بمتخصصين في مجالات العمل البحري كافة.