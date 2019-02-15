انخفاض وفيات حوادث السير

دبي (الاتحاد) انخفض معدل وفيات حوادث السير على الطرق في الدولة، بنسبة 13.8% العام الماضي، حيث بلغ مؤشر الوفيات 3.83 لكل مائة ألف من السكان، بحسب أرقام أعلنها مجلس المرور الاتحادي. وترأس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، الاجتماع الأول للمجلس، والذي عقد مؤخراً في مقر الإدارة العامة للمرور بدبي.

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، ومديرو إدارات المرور والدوريات بالدولة، وممثلون عن الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة في مجال المرور والطرق.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مراجعة وتعديل مشروع اللائحة الفنية الخاصة بالأضواء التحذيرية (اللوحات) على المركبات.

واطلع المجتمعون على الحالة المرورية على مستوى الدولة، ومؤشر وفيات حوادث السير على الطرق.

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