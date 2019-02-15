إشادة بإدراج قضاء أبوظبي "الهندية" لغة ثالثة في الدعاوى العمالية

أبوظبي، نيودلهي (وام)

حظي اعتماد دائرة القضاء في أبوظبي النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى المقامة أمام المحاكم بـ 3 لغات، بعد إدراج اللغة الهندية إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية في نماذج الدعاوى العمالية، بإشادة مؤسسات وهيئات هندية معنية إلى جانب الجالية الهندية في دولة الإمارات.

ويتيح هذا الاعتماد للأجانب عامة سهولة معرفة إجراءات التقاضي والحقوق والواجبات دون حاجز لغوي، فضلاً عن تسهيل إجراءات القيد من خلال نماذج موحدة متاحة عبر الموقع الإلكتروني، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

وأشادت شويتا لامبا، مديرة رابطة المحامين الهنود، بهذه الخطوة الرائدة التي اتخذتها إمارة أبوظبي، وما يمكن أن تسفر عنه على صعيد تسهيل معرفة إجراءات التقاضي على الوافدين.

وقال روبندر ساشديف رئيس معهد «اميج إنديا» وهي مؤسسة فكرية رائدة في الهند إن هذا القرار يظهر بجلاء احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة بقيم التعايش والتنوع، إلى جانب الابتكار وتعزيز نوعية الحياة، مشيراً إلى ما يمكن أن تلعبه هذه الخطوة على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة الإمارة بوصفها بيئة عمل جذابة ووجهة للعمال المهرة، خاصة من الهند.