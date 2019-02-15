حضور قوي لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية في "آيدكس 2019"

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2019 الذي تنطلق فعالياته غداً، بهدف الترويج لرؤية وأهداف المجلس وآليات عمله والخدمات التي سيقدمها لشركات الصناعات الدفاعية الوطنية.

وقال سلطان السماحي، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة:«تأتي مشاركة المجلس في«آيدكس»، في إطار مساعي المجلس لبناء منصة تواصل فعالة بين شركات الصناعات الدفاعية الوطنية والترويج لها، إلى جانب بناء علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الدولية والشركات العالمية المشاركة في المعرض».

وأكد السماحي، أهمية المشاركة في المعرض كونه يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة حول العالم، حيث يمثل فرصة لقطاع الصناعات الدفاعية لتعزيز علاقاتها مع أهم وأبرز الشركات العالمية المتخصصة في المجالات الدفاعية والأمنية.

وقال السماحي:«إن جناح المجلس المشارك في المعرض، والذي يشرف على إدارته مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يضم معروضات لشركات وطنية وشركاء استراتيجيين متخصصين في مختلف الصناعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران، مثل التصنيع والأنظمة المستقلة والخرائط والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني، وغيرها، مشيراً إلى أن الجناح تضمن عرض منتجات وخدمات 9 شركات وطنية.

وتوقع السماحي، أن يشهد جناح المجلس إقبالاً واسعاً واهتماماً كبيراً من قبل زوار المعرض، وذلك في ظل تنامي عدد أعضاء المجلس إلى نحو 63 شركة محلية في مختلف المجالات، منها الصناعات الجوية وأنظمة التدريع وأنظمة المدفعية والمدافع، وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والأمن الإلكتروني والدعم اللوجستي والسفن الحربية وأنظمة التدريب والمحاكة.

ويشارك في المعرض تحت مظلة المجلس مجمع توازن الصناعي هو منطقة متكاملة للتصنيع تطمح لأن تكون المركز الرائد للصناعات الدقيقة والمتقدمة في المنطقة.

ويخدم المجمع القطاعات الدفاعية الإقليمية والعالمية، وكذلك شركات التصنيع ذات الاختصاص، كما يساهم من خلال بنية تحتية متطورة مصممة في الأساس لاستيعاب مؤسسات التصنيع الدفاعي في النمو الصناعي بالإمارات.

أكاديمية ربدان

كما تشارك أكاديمية ربدان، بهدف الترويج للخدمات والبرامج الأكاديمية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات والترويج البرامج المهنية قصيرة المدى مع إمكانية بحث سبل التعاون مع الجهات الدولية في مجالات الأمن والدفاع.

وتعرض شركة سهام الخليج للتقنية مجموعة من أنظمة الدفاع والأمن، حيث تتيح الشركة تزويد العميل بمحفظة واسعة من خدمات الدعم اللوجستي، وحلول المنتجات والأنظمة في مجالات المدافع وأنظمة الصواريخ والرادارات والسونار، وغيرها.

وتعرض شركة الساهر، مجموعة منتقاة من المنتجات الأساسية في قطاع الاتصالات التي تشمل مجموعة مختلفة من الخدمات والأنظمة والمعدات المتخصصة، مثل أحدث التقنيات المستخدمة في أنظمة الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية والأنظمة والمعدات الأمنية.

ويشارك في المعرض عدد من الشركات الأخرى، مثل شركة تسليح المختصة في مجال التدريب وتنمية القدرات وتجهيز ميادين الرماية، وشركة المتقدمة بيتروتكنيكس، والتي تختص بصناعة وتطوير القنابل الدخانية والألعاب النارية، وشركة حبارى الشركة المختصة في مجال حلول الأمن والسلامة، والحد من آثار التهديدات والمخاطر الأمنية المتنوعة.

وتشارك«سيف ستي» ذات الخبرات المتكاملة في مجال الحلول الأمنية للمدن والمشاريع الذكية وشركة ميليكتريا ميدل إيست للكابلات، وام ام أي سي«التابعة لشركة ميليكتريا الفنلندية»، حيث تعرض منتجاتها المتطورة من الكابلات التي تستخدم في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى خدمة القطاعات المدنية.

يشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية هو مبادرة نوعية تأسست بدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومجلس التوازن الاقتصادي.

وتهدف المبادرة إلى تمكين شركات الصناعات الدفاعية الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الدخل في الإمارات.