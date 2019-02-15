البيئية والتغيرات المناخية.. برنامج بـ"كندية دبي"

دبي (الاتحاد) أطلقت الجامعة الكندية بدبي برنامجاً مميزاً يجمع بين الدراسات البيئية والتغيرات المناخية، حيث يبدأ البرنامج في دبي، وينتهي في كندا بالشراكة مع جامعة برنس إدوارد أيلاند إحدى الجامعات المرموقة في كندا.

يستهدف البرنامج الطلاب بدولة الإمارات الراغبين في استكمال دراساتهم حول التغيرات المناخية ودعم الخطة الوطنية للتغير المناخي، التي تسعى إلى تحديث مناهج التعليم العالي وإعادة توجيهها لإعداد قوة عاملة مستقبلية مناسبة للاقتصاد الأخضر.

وجاء التعاون بموجب الاتفاقية الموقعة حديثاً من جانب رئيس الجامعة الكندية – دبي، بطي سعيد الكندي، ورئيس جامعة برنس إدوارد أيلاند، ونائب رئيس الجامعة الدكتور علاء عبد العزيز، للسماح للطلاب بالالتحاق ببرنامج مدته عامان للحصول على درجة بكالوريوس العلوم من الجامعة الكندية- دبي في مجال إدارة الصحة البيئية، ثم الانتقال إلى كندا لإكمال دراستهم في مجال التغيرات المناخية والبيئية في جامعة برنس إدوارد أيلاند.

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