طفلة مواطنة تنقذ والدتها بنصائح طبية عبر الهاتف

أبوظبي (الاتحاد)

عبرت شرطة أبوظبي عن بالغ تقديرها لطفلة مواطنة تبلغ من العمر تسع سنوات على فطنتها وحسن تصرفها، وتمكنها من إنقاذ حياة والدتها المريضة التي تعرضت لمضاعفات طارئة، مستعينة بإرشادات ونصائح الإسعاف عبر الهاتف للتعامل مع الحالة، لحين وصول طاقمه إلى منزل الأسرة.

وكرمت مديرية الطوارئ والسلامة العامة الطفلة مهرة المهري على شجاعتها في التعامل مع حالة والدتها في هذه الحادثة، واتباع الإرشادات التي تم تمريرها لها هاتفياً من قبل الإسعاف، وتطبيقها بعناية انعكست إيجاباً على الحالة.

وكانت المهري وهي طالبة في الصف الرابع، بمدرسة الريانة، قد لجأت إلى الاتصال برقم 999 في مركز القيادة والتحكم، مستغيثة بالشرطة وطلب المساعدة لإنقاذ والدتها في الوقت المناسب، بحيث أحسنت التصرف والاستماع إلى تعليمات أحد المسعفين عبر الهاتف، وتقديم الإسعافات الأولية التي أسهمت في الحد من تدهور الحالة.

واعتبر العقيد زايد الهاجري، مدير المديرية بالإنابة، السلوك والتصرف الإيجابي الذي أبدته الطفلة في إسعاف والدتها، مؤشراً على مدى تأثير التوعية التي تقدمها شرطة أبوظبي للجمهور حول كيفية التصرف عند وقوع الحوادث، وطلب خدمات الإسعاف.

وقال إن هذه الطفلة نموذج ليقظة النشء في حسن التصرف، والإلمام بطريقة وخطوات طلب المساعدة من الشرطة عبر رقم 999 بإعطاء الوصف الدقيق للمكان، وشرح الحالة، والاستماع إلى نصائح الإسعاف، مشيراً إلى تقدير شرطة أبوظبي لكل الجهود المجتمعية التي تسهم في حماية وإنقاذ الآخرين.

وعبرت إدارة مدرسة الريانة عن شكرها لشرطة أبوظبي على هذه اللفتة الطيبة بتكريم إحدى طالباتها على ما قامت به من عمل وتصرف إيجابي وإنقاذ والدتها.

وقدمت مديرية الطوارئ والسلامة العامة وإدارة الإعلام الأمني نصائح للطلبة والطالبات حول أهمية التواصل مع غرفة القيادة والتحكم للإبلاغ عن الحالات الطارئة على الرقم 999 والتوعية عن طرق الإسعافات الأولية.