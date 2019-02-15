16 جهة تشارك في "نبتكر لعالم أفضل" بالفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

انطلقت مساء أمس فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة، بفعالية رئيسة تحت شعار: «نبتكر لعالم أفضل»، تقام يومي الجمعة والسبت في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة، بمشاركة واسعة من 16 جهة ومؤسسة، من مختلف القطاعات في الإمارة، بهدف عرض أحدث الابتكارات في مختلف مجالات تحسين الخدمات وجودة الحياة على صعيد العمل الحكومي والمجتمعي.

وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، رئيس لجنة الابتكار في إمارة الفجيرة، لـ«الاتحاد»: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تحرص على دعم الابتكار والمبتكرين والاحتفاء بإنجازاتهم، وذلك بإتاحة الفرص للأفراد والمؤسسات بعرض ابتكاراتهم التي تسهم في تحقيق التطور والتنمية الشاملة في جميع المجالات».

وأشار إلى أن أجندة فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة تحظى بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة مستمرة ومباشرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إيماناً من سموهما بأن بناء المستقبل والتأسيس لعالم أفضل يتطلب توظيف كل الجهود المبدعة والمبتكرة في خدمة هذا الهدف، وفي ترسيخ مكانة الإمارات وسط أهم الدول المتطورة في العالم.

وقال: «إننا حريصون في إمارة الفجيرة على مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة كافة في هذا الحدث المهم، ونخطو خطوات كبيرة وواثقة لخلق جيل واع ومبتكر من أبناء إمارة الفجيرة، حيث نسعى من خلال هذا الحدث إلى اكتشاف المواهب بين أبنائنا وتنمية مهاراتهم وابتكاراتهم لدخول سوق العمل، والانخراط في حياتهم العملية والعلمية بثقة تامة متسلحين بالعلم والمهارة، وفق أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا في مختلف المجالات والتخصصات وللفئات العمرية كافة، إذ لمسنا الحماس الكبير من الجهات المعنية المشاركة».

من جهتها، أكدت حصة غانم الفلاسي، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية، مسؤول فعالية شهر الإمارات للابتكار في إمارة الفجيرة، أن الفعاليات الرئيسة لشهر الإمارات للابتكار تأتي تحت عنوان: (نبتكر لعالم أفضل)، وضمن المفاهيم الأساسية التي تتضمن التسامح، والاستدامة، والمعرفة.

وأضافت: «نهدف إلى التوعية برؤية الفجيرة والمشاريع المستقبلية فيها من خلال تسليط الضوء على المبتكرين من الفجيرة، وعرض الابتكارات البيئية وتعزيز مفهوم الاستدامة، والاحتفاء بالابتكار والمبتكرين في أجواء عائلية ممتعة، وتعزيز قيم التسامح وتقبل الآخرين، ولقد وسعنا نطاق الجهات المشاركة وأعداد المبتكرين، حيث تم التركيز على البيئة والاستدامة».