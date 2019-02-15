حصة بوحميد تتقدم مسيرة دبي للعطاء من أجل التعليم

دبي (الاتحاد)

تقدمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أمس «مسيرة من أجل التعليم» المبادرة السنوية التي نظمتها دبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تزامنت مع الذكرى العاشرة لفعاليتها السنوية.

شارك في المسيرة هذا العام 15.000 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، قطعوا مسافة 3 كم - 4.000 خطوة- تضامناً مع ملايين الأطفال في البلدان النامية الذين يسيرون مسافات طويلة كل يوم للوصول إلى المدرسة، وسعياً للحد من عناء هذه الرحلة وجعلها أكثر أماناً لهؤلاء الأطفال.

وحرصت معالي وزيرة تنمية المجتمع على المشاركة في المبادرة المجتمعية والإنسانية، دعماً للجهود الكبيرة التي تبذلها دبي العطاء من أجل توفير التعليم السليم للأطفال والشباب، ومساندتهم على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. وتخللت المبادرة مشاركة مجتمعية واسعة، في ظل مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة للمشاركين من مختلف الأعمار.

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: إن الإقبال الذي شهدناه على هذه المسيرة أمر نتوقعه بطبيعة الحال من مواطنين عالميين، يمثلون حوالي 200 جنسية، والذين يعتبرون هذا البلد وطنهم. كما تُذكرنا المسيرة أيضاً بالأسباب التي تقف وراء إعلان دولة الإمارات عام 2019 «عام التسامح».

وأضاف: بلغ مجموع الخطوات التي قطعناها سوياً منذ عام 2009 حتى اليوم أكثر من 350 مليون خطوة، وذلك تضامناً مع ملايين الأطفال الذين يتحملون عناء رحلة طويلة وشاقة إلى المدرسة كل يوم. معبراً عن شكره للشركاء والرعاة والمتطوعين والداعمين الذين ساهموا بلا كلل في نجاح هذه الفعالية».

وشارك في المسيرة مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية للشؤون الأكاديمية، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية وعضو مجلس إدارة دبي العطاء، وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، وطاهر إبراهيم رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وغيرهم من المشاركين البارزين.

وقالت أمل أحمد من العراق، وهي من أصحاب الهمم، وتشارك في مسيرة هذا العام من أجل التعليم للمرة الثانية: من خلال مشاركتي في مسيرة دبي العطاء من أجل التعليم، أود أن أوجه رسالة قوية إلى الجميع مفادها أنه ليس هناك مستحيل في الحياة وهدفي هو إثبات أن أصحاب الهمم بإمكانهم المساهمة في العطاء في مجتمعاتهم، ولهذا السبب على كل واحد منا أن يؤدي دوراً إيجابياً في مجتمعه.