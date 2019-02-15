وزير دفاع كوريا الجنوبية يزور صرح زايد المؤسس

أبوظبي (وام) زار جونغ كيونغ دو، وزير الدفاع بجمهورية كوريا الجنوبية، يرافقه مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، أمس «صرح زايد المؤسس» في أبوظبي في إطار زيارته للدولة.

واصطحب الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام « صرح زايد المؤسس»، وزير الدفاع الكوري والوفد المرافق في جولة تعرفوا فيها من خلال أحد اختصاصيي الجولات الثقافية على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجلت بوضوح من خلال العمل الفني ثلاثي الأبعاد «الثريا» والحديقة التراثية والتسجيلات النادرة للأب المؤسس، إضافة إلى مقاطع الأفلام المصورة التي تحكي قيمه وإرثه الملهم بمركز الزوار. وفي ختام الزيارة، تعرف ضيف البلاد خلال جولته على حب وشغف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة، وذلك في «الحديقة التراثية» التي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تشكل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية.

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