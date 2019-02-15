إطلاق المرحلة الثانية من حرم جامعة "برمنغهام" بدبي

دينا جوني (دبي)

وقعت مدينة دبي الأكاديمية العالمية العضو في «تيكوم»، وجامعة «برمنغهام»، اتفاقية لبناء المرحلة الثانية من حرمها الجامعي في دبي.

حضر حفل التوقيع بمقر الجامعة بدبي، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، واندرو جاكسون القنصل العام البريطاني في دبي، ووقع الاتفاقية مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، والسير ديفيد إيستوود مدير ونائب رئيس جامعة برمنغهام.

وقال آل مالك في تصريحات على هامش التوقيع، إن مدينة دبي الأكاديمية العالمية تعمل على جذب عدد من فروع الجامعات الدولية المصنفة على لائحة أفضل 100 جامعة في العالم، ليتخذوا من دبي مقراً إقليمياً لهم، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد دبي على استقطاب مجموعة من الطلبة في المنطقة والدول المحيطة، سواء في العالم العربي أو الدول الآسيوية، مؤكداً أن وجود جامعة برمنغهام العريقة تمثل جهود إمارة دبي في هذا الإطار.

وعن مدى تطابق المستوى الأكاديمي للمناهج الدراسية بين الفرع الرئيس للجامعة وفرعها في دبي، أشار آل مالك إلى أن التصنيف العالمي للجامعات يأخذ بعين الاعتبار مستوى فروع الجامعة خارج البلد الأصلي، من خلال المساقات الدراسية وطرق التدريس، وبالتالي فإن حصول الطلبة في دبي على مستوى أكاديمي عالمي هو أمر مضمون من دون شك.

وأفاد بأن من اشتراطات افتتاح الفروع الدولية في دبي التركيز على البرامج والمساقات التي تتلاءم مع توجهات الدولة، بالإضافة إلى البرامج الدراسية المطلوبة في المناطق المحيطة، كون الفئة المستهدفة من الطلبة تتعدى الطلبة الدارسين في الإمارات. وأكد أن الجامعة مزوّدة بأحدث الأجهزة الذكية، التي يخوّل الطلبة من التواجد في محاضرات مشتركة تبث للطلبة في الفرع الأم وفي دبي في وقت واحد.

وتعتزم الجامعة إطلاق برامج دراسية جديدة للعام الأكاديمي 2019-2020 في اختصاصات تشمل المحاسبة، والصيرفة والتمويل، والقانون التجاري الدولي، وتدريب المدرسين بالعربية، والاحتياجات التعليمية الخاصة.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية كونها تصب في جهود مجموعة تيكوم الهادفة للمساهمة بتنويع اقتصاد دبي، ودعم نمو قطاعات استراتيجية، مثل قطاع التعليم من خلال مدينة دبي الأكاديمية العالمية، وتتجاوز أهمية هذا القطاع الجانب الاقتصادي إلى جوانب أخرى كثيرة مع تحول دبي إلى وجهة عالمية للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة خارج بلدانهم.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها أمس سيتم افتتاح توسعة الحرم الجامعي الواقع ضمن مدينة دبي الأكاديمية العالمية، في سبتمبر 2021 ليستوعب 2900 طالب وطالبة مع إمكانية التوسع في الحرم ليواكب نمو الجامعة في دبي.

وتحتل برمنغهام التي أنشئت منذ أكثر من قرن مكانة بارزة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً، كما أنها عضو في مجموعة راسل لجامعات النخبة البريطانية. وتقدم الجامعة درجات علمية معتمدة في الإمارات وفق نفس المعايير العالية التي تطبقها في المملكة المتحدة.

وخلال الحفل الخاص لتوقيع الاتفاقية الذي أقيم في مدينة دبي الأكاديمية العالمية قال البروفيسور إيستوود: «لقد استقبلنا الدفعة الأولى من طلابنا في جامعة برمنغهام دبي في سبتمبر، وبعدها بخمسة أشهر فقط، باشرنا المرحلة التالية والمثيرة من مساهمتنا في دعم المجتمع الإماراتي».

وأضاف: «انطلاقاً من كوننا جامعة عالمية، نلتزم بدورنا في دعم جهود الإمارات نحو النمو والتقدم الاقتصادي من خلال المعرفة والابتكار، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامٍ».

وختم: «لقد تم تصميم هذه المنشأة المبتكرة بشكل يشبه حرمنا الجامعي الجميل والتاريخي في إدغبستون، ما يوفر بيئة مرنة وعصرية لطلابنا في دبي لتحقيق أقصى الاستفادة من خبراتنا التعليمية والبحثية». من جانبه، قال محمد عبد الله، مدير عام مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة: «يسرنا أن نعزز شراكتنا مع جامعة برمنغهام. إن تأسيس مقر هذه الجامعة العريقة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية يمثل خطوة مهمة نحو علاقة طويلة الأمد ستسهم في تعزيز الخبرات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين على حد سواء».