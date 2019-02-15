هزاع بن زايد يحضر مأدبة محمد عبدالله الرميثي

أبوظبي (وام) حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يرافقه الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، مأدبة العشاء التي أقامها محمد عبدالله بالعاجر الرميثي، تكريماً لسموه، في استراحته الكائنة في سيح سديرة بأبوظبي.

كان في استقبال سموه أعيان قبيلة الرميثات، وعدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات والمواطنين، حيث تبادلوا مع سموه الأحاديث الودية حول تاريخ المنطقة، والشؤون المتعلقة بها، مثمنين زيارة سموه التي تعبر عن عمق التواصل بين القيادة الحكيمة وأبنائها، وتسهم في ترسيخ أسس الترابط داخل المجتمع الإماراتي.

تخللت الأمسية عروض صيد بالصقور وقصائد شعرية، وغيرها من الفعاليات التراثية، وأعرب المشاركون عن اعتزازهم بتراثهم الأصيل وهويتهم الإماراتية، وعلاقة الوفاء والمحبة والولاء التي تجمعهم بقيادتهم.

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