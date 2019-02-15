حاكم الشارقة يعزي في وفاة نفيسة الملا

الشارقة (وام) قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واجب العزاء في وفاة المغفور لها نفيسة أحمد عبدالله الملا، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الفلج.

وقدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمى، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص عزائه ومواساته لذوي الفقيدة.. داعياً المولى سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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