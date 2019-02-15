برعاية رئيس الدولة.. "آيدكس" و"نافدكس" ينطلقان غداً في الدورة الأكبر في تاريخهما

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق غداً الأحد فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرضي الدفاع الدولي «آيدكس»، والدفاع البحري «نافدكس» 2019، وتستمر حتى 21 من الشهر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة دولية واسعة، وتنظمه شركة «أدنيك»، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة في الدولة.

وتتزامن الدورة الحالية مع اليوبيل الفضي لمعرض «آيدكس» الذي انطلق في العام 1993، ليتحول خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لأحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويَبرز المعرضان في مقدمة الفعاليات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكلان منصة مثالية لاستعراض أحدث التقنيات في مجال الدفاع البحري والجوي والبري، وتسليط الضوء على آخر التطورات الدفاعية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تطوير مجال الدفاع والصناعات ذات الصلة كافة.

وفي سياق متصل، تختتم اليوم فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2019، والتي تقام بقصر الإمارات خلال الفترة من 14-16 فبراير، ويلقي الكلمة الرئيسة معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع حول «الأمن والاستقرار في عصر الثورة الصناعية الرابعة». وتقدم معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، عرضاً مختصراً لـ«العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ظل الثورة الصناعية الرابعة». وتبحث الجلسة الحوارية الأولى مستقبل الاقتصاد في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فيما تتناول الجلسة الثانية : الأمن والاستقرار ومهام الجيل القادم للتعايش.

ويقدم معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، عرضاً مختصراً لخلق نظام بيئي صناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن الجلسة الثالثة فهم عصر الحرب المعرفية: جندي المستقبل - مستقبل سرد المعلومات من خلال الذكاء الاصطناعي، فيما تختتم فعاليات المؤتمر بملاحظات ختامية يقدمها الدكتور يحيى محمد المرزوقي، مدير تنفيذي أول الاستراتيجية في «توازن».