الامارات | محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, في دبي مساء اليوم رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية بيناراي فيجايان والوفد المرافق.
و قد استعرض سموه و المسؤول الهندي علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات و جمهورية الهند عموما و بين دبي و كيرلا على وجه الخصوص.
و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق عمق هذه العلاقات وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في المجالات كافة بما يحفظ للبلدين والشعبين الصديقين مصالحهما الوطنية المشتركة.
و تلقى سموه خلال اللقاء دعوة رسمية من رئيس وزراء كيرلا لزيارة الولاية التي يبلغ تعداد سكانها ما يزيد عن خمسة و ثلاثين مليون نسمة يكنون كل المحبة والتقدير لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقيادة دولة الإمارات الرشيدة .
حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان.
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