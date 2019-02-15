تريغونو للتطوير العقاري تطلق مشروعاً سكنياً في دبي لاند

أعلنتْ شركة تريغونو للتطوير العقاري في دبي اليوم عن إطلاق أول مشروع سكني لها في دبي لاند، والذي يحمل اسم The50. يقع المشروع في مجان، دبي لاند، ويتألف من مبنى مكوّن من 10 طوابق (قبوين و10 طوابق)، ويضم شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين.

ويحتل The50 موقعاً ملائماً مع إمكانية الوصول المباشر إلى طريق الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مدينة محمد بن راشد، كما يبعد 15 دقيقة بالسيارة عن مطار آل مكتوم الدولي. تشمل المرافق في The50 توفير خدمات الأمن على مدار 24 ساعة، وصالة رياضية، ومرافق حوض السباحة.

وتعليقاً على إطلاق المشروع، قال السيد محمود شحادة، مؤسّس شركة تريغونو للتطوير العقاري: "يُجسّد مشروع The50 رؤية شركة تريغونو للتطوير العقاري في إنشاء منازل جمالية حديثة تُرضي أذواق سكان دبي. حيث إن التزامنا نحو تقديم منتجات عالية الجودة حسب الطلب، إلى جانب توفير حلول دفع ميسّرة، سيُشكّل استثماراً جذاباً للمشترين المحتملين".

تبدأ الأسعار من 922,000 درهم إماراتي، مع خطط سداد مرنة، بالإضافة إلى إعفاء بنسبة 4٪ من رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ومنح رسوم خدمة مجانية لمدة سنتين. The50 هو مشروع قيد الإنشاء حالياً وسيكون جاهزاً للإشغال في أغسطس 2019.